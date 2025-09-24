Сколько стоит путешествие по Карелии

Стоимость туров в Карелию каждый год растет на 10-15%, рассказала НСН Мария Ярошевич.

© РИА Новости

Карелия — одно из самых популярных направлений внутреннего туризма, а большинство отдыхающих в Республике — жители Москвы и Санкт-Петербурга, заявила в эфире НСН эксперт РСТ, директор компании «Лукоморье» Мария Ярошевич.

Цены на карельские достопримечательности возмутили жителей республики. В соцсетях посчитали, во сколько жителю Карелии обойдется небольшое путешествие по Республике. Так, за два дня придется потратить 2570 рублей, чтобы взглянуть на Кивач, вулкан Гирвас, Рускеалу, водопады Ахвенкоски и горы Сампо и Паасо. Ярошевич отметила, что туристам, планирующим отдохнуть в Карелии, нужно рассчитывать на расходы в сутки в районе 8-10 тысяч рублей.

«2570 рублей — это какие-то очень скромные подсчеты. Это только входные билеты на перечисленные объекты, даже без экскурсий. Реальная же стоимость полноценного тура в Карелию, куда войдет хорошее проживание, питание, транспортное и экскурсионное обслуживание, будет в разы выше. Мы делаем туры по системе "все включено" и на небольшие группы до 18 человек. И по нашему опыту, в среднем на полноценное путешествие с качественным сервисом и в небольшой группе можно закладывать примерно 8-10 тысяч рублей в сутки на человека. С каждым годом цена турпакета растет на 10-15%», — сказала собеседница НСН.

По ее словам, основными сезонами для отдыха в Карелии являются лето и новогодние праздники.

«Основной сезон в Карелии — лето и новогодние праздники. Однако мы активно продвигаем отдых в Карелии в межсезонье, когда путешествия получаются более комфортными, без очередей и в спокойном размеренном темпе. Зима в Карелии наступает после январских праздников, потому что в декабре еще неустойчивый снег и может быть оттепель. В январе, феврале и марте в Карелии очень красиво и интересно, настоящая русская зимняя сказка. В зимние туры включаются поездки по замерзшим озерам на суднах на воздушной подушке, снегоходные маршруты, катания на хаски, поездки к карельскому Деду Морозу, снежные карельские деревни, аутентичные кулинарные мастер-классы. Также предлагаем посетить наши местные галереи и театры, последние знамениты своим высоким уровнем представлений и постановок, но цена в разы ниже, чем в столичных театрах. Карелия — одно из самых популярных направлений внутреннего туризма. В этом году мы ощутили некоторый спад спроса, но не критичный. Связываем его с высокими ценами как на туры, так и на ж/д и авиа билеты. Но Карелия остается в топе для поездок на отдых как летом, так зимой», — отметила Ярошевич.

Она добавила, что основными туристами в Республике являются москвичи и петербуржцы.

«Путешествия по Карелии — это, к сожалению, в большинстве случаев не для жителей республики. Даже учитывая скидки для школьников и туристов с местной пропиской, цены для многих неподъемные. Основной поток туристов в Карелии — Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники. Наша компания работает с федеральными проектами, по которым тысячи школьников ежегодно могут бесплатно принять участие в экскурсиях. Также своими силами мы делаем бесплатные обзорные экскурсии по Петрозаводску для местных жителей, как раз для того, чтобы сделать туризм в регионе немного доступнее для карелов. Участвуем в региональных розыгрышах с партнерами, дарим путевки. Это, возможно, не такой большой вклад, но мы все же частный бизнес», — заключила эксперт.

Ранее эксперт Российского союза туриндустрии, коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус заявил НСН, что россияне активно путешествуют на Камчатку, Сахалин и в Якутию, цены на такие экзотические туры достигают 350 тысяч рублей с человека.