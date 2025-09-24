В России восстановят прямое авиасообщение между двумя городами

Прямое авиасообщение между Челябинском и Краснодаром возобновляется. Авиакомпания NordStar с 1 ноября запускает регулярные рейсы по этому маршруту. Полеты будут выполняться раз в неделю на лайнерах Boeing 737-800.

«Полеты в Краснодар возобновлены в связи со снятием ограничений на авиасообщение с этим аэропортом», – рассказали в авиакомпании.

Первые рейсы уже доступны для бронирования на 1 и 8 ноября, минимальная стоимость билета начинается от 9672 рублей.

