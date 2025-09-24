В Совфеде озабочены высокими ценами на путешествия

Чукотский автономный округ может в будущем составить конкуренцию Сочи по туристической привлекательности, если сохранит текущие темпы роста. Такое мнение высказала в ходе выступления председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

© Пресс-служба СФ

Она отметила, что по итогам прошлого года полуостров посетили около 50 тыс. туристов, что практически равно численности его постоянного населения. Этот показатель вдвое превысил данные 2022 года и стал лучшим по динамике в арктической зоне России.

«Такими темпами, я думаю, что Чукотка будет скоро конкурировать с Сочи», – заявила Валентина Матвиенко.

При этом спикер СФ обратила внимание на проблему завышения цен в отрасли. По ее словам, стоимость путешествий часто недоступна для обычных россиян, особенно для семей с детьми. Валентина Матвиенко призвала бизнес к добросовестной конкуренции и поручила провести мониторинг ценовой политики средств размещения.

«Понятно, есть спрос, не хватает гостиниц. Но предприниматели должны вести себя более ответственно, нельзя пользоваться ситуацией», – подчеркнула она.

Кроме того, глава Совфеда указала на необходимость более сбалансированного подхода к инвестициям в туризм. Она предложила активнее финансировать проекты не только в традиционно популярных регионах, но и в тех, где потенциал сдерживается из-за недостатка инфраструктуры.