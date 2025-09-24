В Совфеде озабочены высокими ценами на путешествия

Валентина Матвиенко: Чукотка скоро сравнится с Сочи по турпотоку
Чукотский автономный округ может в будущем составить конкуренцию Сочи по туристической привлекательности, если сохранит текущие темпы роста. Такое мнение высказала в ходе выступления председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она отметила, что по итогам прошлого года полуостров посетили около 50 тыс. туристов, что практически равно численности его постоянного населения. Этот показатель вдвое превысил данные 2022 года и стал лучшим по динамике в арктической зоне России.
«Такими темпами, я думаю, что Чукотка будет скоро конкурировать с Сочи», – заявила Валентина Матвиенко.
При этом спикер СФ обратила внимание на проблему завышения цен в отрасли. По ее словам, стоимость путешествий часто недоступна для обычных россиян, особенно для семей с детьми. Валентина Матвиенко призвала бизнес к добросовестной конкуренции и поручила провести мониторинг ценовой политики средств размещения.
«Понятно, есть спрос, не хватает гостиниц. Но предприниматели должны вести себя более ответственно, нельзя пользоваться ситуацией», – подчеркнула она.
Кроме того, глава Совфеда указала на необходимость более сбалансированного подхода к инвестициям в туризм. Она предложила активнее финансировать проекты не только в традиционно популярных регионах, но и в тех, где потенциал сдерживается из-за недостатка инфраструктуры.
«Надо поддерживать все регионы, давать возможность развивать туризм в других областях, а не только в Москве и Петербурге», – резюмировала Валентина Матвиенко.