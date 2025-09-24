Туристов просят срочно покинуть пляжи в Геленджике

В Геленджике введены экстренные меры безопасности в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров. По распоряжению главы администрации Алексея Богодистова, озвученному в его официальном телеграм-канале, туристы и отдыхающие должны немедленно покинуть пляжную зону и набережную. Также полностью запрещен выход в акваторию на любых плавсредствах.

В обращении к жителям и гостям курорта содержатся строгие рекомендации по обеспечению личной безопасности. Горожанам предписано укрыться в подвальных или цокольных помещениях, избегая использование автомобилей в качестве укрытий. Находясь в квартирах, следует держаться подальше от окон, выбрать помещения или комнаты со сплошными стенами, такие как коридоры или ванные. Особый акцент сделан на запрете нахождения на открытых участках вблизи моря.

Он также попросил местных жителей и туристов воздержаться от съемки прилетов и публикации в соцсетях соответствующих видео.

Параллельно стало известно об атаке БПЛА на Новороссийск. Восемь человек пострадали. Раненых доставили в больницу, трое из них - в тяжелом состоянии. Также из-за падения обломков беспилотников повреждены семь домов, в том числе многоэтажные и гостиница «Новороссийск».