Турпоток в Марий Эл в первом полугодии превысил значимую отметку

Лидерами по количеству гостей, посетивших Марий Эл за последние два года оказались Беларусь, Китай и Ирландия. Об этом со ссылкой на данные мобильного оператора сообщили власти республики.

«Будем продолжать работу по развитию инфраструктуры, разработке новых интересных маршрутов, чтобы каждый гость почувствовал марийское гостеприимство и захотел вернуться снова», – сказал глава Марий Эл Юрий Зайцев, комментируя данные турпотока.

По мнению руководителя региона, интерес гостей к республике, в том числе зарубежных, связан с уникальным обликом Йошкар-Олы. Она традиционно привлекает туристов красотами своих достопримечательностей. В 2024 году власти региона сообщали о том, что количество туристов, посетивших республику, выросло на 22 %. В первом полугодии 2025 года в республику приехали более 600 тыс. гостей.

