Легализация гостевых домов: что нужно знать владельцам и туристам

С 1 мая 2025 года в России начался эксперимент по легализации гостевых домов, который продлится до 31 декабря 2027 года. Цель проекта — упростить процесс регистрации и контроля гостевых домов, приравняв их к гостиницам без звёзд. В эксперименте участвуют 17 субъектов РФ, где традиционно сосредоточено наибольшее количество объектов такого типа жилья, а также федеральная территория Сириус. Что нужно знать владельцу и постояльцу — в материале RT.

Новый закон о гостевых домах и список регионов для проведения эксперимента

В начале летнего периода 2025 года президент Владимир Путин подписал закон об эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах. Задача — вывести гостевые дома из тени, обеспечить их соответствие санитарным, противопожарным и иным нормативам, повысить качество туристических услуг и степень безопасности отдыхающих.

Эксперимент проводится на территориях следующих регионов:

Республика Алтай;

Республика Дагестан;

Республика Крым;

Алтайский край;

Краснодарский край;

Приморский край;

Ставропольский край;

Архангельская область;

Владимирская область;

Ивановская область;

Иркутская область;

Калининградская область;

Кемеровская область — Кузбасс;

Ленинградская область;

Ростовская область;

Херсонская область;

город федерального значения Севастополь;

федеральная территория Сириус.

Гостевой дом — это вид жилья для туристов, который представляет собой отдельный дом или его часть. Если это часть дома, то у неё должны быть свой отдельный вход с улицы (или на участок) и доступ к общим помещениям в доме (например, кухня, гостиная).

При этом гостевые дома должны отвечать ряду требований: иметь туристическую классификацию (например, знак «Гостевой дом»), соответствовать санитарным нормам, пожарной безопасности, а также обеспечивать комфортное размещение гостей.

Чтобы частному жилому дому присвоили статус гостевого дома, необходимо соблюсти следующие условия.

1) Он должен находиться на участке земли, который официально отнесён к категории земель населённых пунктов и предназначен:

для частного жилья;

личного подсобного хозяйства (например, огорода или приусадебного участка);

садоводства для собственных нужд;

2) Для него не должно быть решений местных властей или суда о сносе постройки из-за нарушения правил.

3) Он должен принадлежать физическому лицу (частному человеку), и информация о доме должна быть зарегистрирована в государственном кадастре недвижимости, а право собственности — официально зарегистрировано.

4) Он должен соответствовать дополнительным требованиям, которые устанавливаются специальным документом о классификации гостевых домов.

Как нужно размещать информацию об услугах гостевого дома

Если вы публикуете информацию о гостевом доме (например, на сайте, в интернете, соцсетях, на сервисах объявлений или агрегаторах), обязательно нужно указывать:

официально присвоенный гостевому дому идентификационный номер из государственного реестра;

ссылку на запись этого гостевого дома в реестре классифицированных средств размещения.

Это нужно, чтобы люди могли проверить, что гостевой дом зарегистрирован и работает легально.

Владельцы сайтов, сервисов объявлений и агрегаторов, где размещаются такие объявления о гостевых домах, обязаны следить за тем, чтобы все данные соответствовали требованиям закона и правильно указывались.

Условия размещения постояльцев в гостевом доме

По новым правилам гостевой дом может одновременно принимать до 15 гостей, при этом максимальная вместимость дома не должна превышать 45 человек в месяц. Продолжительность проживания одного гостя ограничена 30 сутками, что позволяет избежать использования гостевых домов в качестве постоянного жилья.

Хозяин обязан предоставить постояльцам комфортные условия:

минимальная площадь одноместного номера — 9 кв. м, двухместного — не менее 12 кв. м;

отдельные спальные места с кроватями размером не менее 80 × 190 см для односпальных, 140 × 190 см для двуспальных;

санитарные комнаты, оборудованные душевыми и туалетами;

доступ к кухне или зоне для приготовления пищи;

бесперебойное горячее и холодное водоснабжение;

отопление в холодное время года;

базовый набор мебели и бытовой техники.

Владельцы обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, регулярно проводить санитарную обработку помещений и обеспечивать гостям доступ к средствам связи, например Wi-Fi. В случае нарушения правил гостевой дом может быть исключён из реестра туристических объектов. Также гостевые дома обязаны иметь систему пожарной сигнализации и средства эвакуации.

Что нужно владельцу дачного дома, чтобы оформить его гостевым

Для легализации дачного дома как гостевого владельцу необходимо выполнить несколько ключевых условий.

Зарегистрировать объект в качестве объекта туристической инфраструктуры, получив свидетельство о классификации и туристическую лицензию. Для этого нужно обратиться в региональные органы управления туризмом и пройти процедуру подтверждения соответствия требованиям по безопасности, комфорту и сервису.

Дом должен соответствовать техническим и санитарным нормам: наличие туалетов, душевых, кухни или зоны приготовления пищи, отопления и вентиляции, а также соответствие пожарным требованиям.

Владельцу потребуется оформить документы, подтверждающие право собственности на дом и землю, а также заключить договоры на вывоз мусора и обеспечение коммунальных услуг.

Эксперимент представляет собой поэтапное внедрение новых правил с возможностью их корректировки на основе полученных результатов. Его цель — определить наилучшие условия для регулирования гостевых домов, что позволит не только повысить качество туристических услуг, но и создать более благоприятные условия для развития малого бизнеса в сфере гостеприимства. Такой подход способствует гармоничному развитию отрасли и удовлетворению потребностей как туристов, так и предпринимателей.