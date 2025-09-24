Где бюджетно отдохнуть россиянам в октябре: топ городов и стран

Эксперты сервиса OneTwoTrip подсчитали, куда россияне могут отправиться на отдых в октябре, потратив минимум средств.

«В топ-10 городов для недорогого отдыха в середине осени вошли Самара (билет туда-обратно обойдется в среднем от 12 700 рублей, номер в отеле – 2200 рублей в сутки), Чебоксары (12 800 рублей за билет и 3000 рублей за гостиницу), Архангельск (12 900 рублей + 2000 рублей), Уфа (13 100 + 2200 рублей), Ульяновск (13 800 + 2600 рублей), Саратов (14 200 + 2300 рублей) и Киров (14 700 + 2400 рублей)», – передает «Газета.Ru».

Среди российских городов самым доступным оказался Псков: перелет туда и обратно обойдется примерно в 7100 рублей, а номер в трехзвездочном отеле – около 3300 рублей за сутки. Чуть дороже обойдется поездка в Ярославль: билет – около 9300 рублей, проживание – около 3800 рублей в сутки. Третье место среди бюджетных направлений занял Иваново: авиабилет – 10 800 рублей, отель – 2600 рублей за сутки.

Среди зарубежных направлений лидером традиционно остается Белоруссия: перелет из России в среднем стоит 16 000 рублей, отель – около 5100 рублей за сутки. Армения потребует более внушительного бюджета: перелет – 25 100 рублей, проживание – 2100 рублей в сутки. Абхазия оказалась еще дороже: 25 300 рублей за билет и 3800 рублей за отель.

В топ-10 бюджетных стран также вошли:

Азербайджан – перелет около 29 000 рублей, отель – 2000 рублей;

Киргизия – 31 400 + 2000 рублей;

Грузия – 32 700 + 1500 рублей;

Казахстан – 35 500 + 2300 рублей;

Узбекистан – 35 900 + 2400 рублей;

Турция – 40 200 + 4300 рублей;

ОАЭ – 43 900 + 6700 рублей.

