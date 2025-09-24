Ставрополье в 2024 году посетили более 176 тыс. иностранных туристов

Ставропольский край в 2024 году принял свыше 176 тысяч иностранных туристов. Росту способствуют улучшение инфраструктуры и уникальные бальнеологические ресурсы.

Министр туризма Ставропольского края Андрей Толбатов принял участие в московской дискуссии о перспективах международного туризма, состоявшейся 20 сентября. В ходе мероприятия обсуждались вопросы межотраслевого сотрудничества в сфере туризма, образовательных программ, логистики и продвижения турпродуктов, с акцентом на устойчивое развитие отрасли и сохранение культурного наследия.

По данным ведомства, в 2024 году регион посетили свыше 176 тысяч иностранных гостей. Толбатов отметил, что положительной динамике способствуют проводимые крупные мероприятия, модернизация туристической инфраструктуры, а также уникальные бальнеологические возможности региона. Глава министерства подчеркнул, что санаторно-курортные учреждения края демонстрируют стабильно высокую загрузку на уровне 80-90%, и выразил уверенность в дальнейшем увеличении международного турпотока. Добавим, что с 22 по 28 сентября в Железноводске запланировано проведение выставок, концертных программ и мастер-классов для туристов.

