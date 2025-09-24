В Пермском крае запустили новый туристический маршрут

Туристы отправятся в увлекательное путешествие по Пермскому краю. Их ждет столица региона, музей деревянного зодчества «Хохловка», Белогорский монастырь, Кунгур и этнопарк на реке Чусовой — месте, откуда началось покорение Сибири Ермаком. Они увидят виды с высоты скалы Великан и почувствуют атмосферу уральской деревни.

© runews24.ru

Интересной частью тура станет экскурсия по Всеволодо-Вильве — городу, где Борис Пастернак провел полгода. В 1916 году поэт приехал сюда, чтобы навестить заводского управляющего, а затем устроился на работу. В последний день туристы посетят древний Соликамск и Ныроб, куда Борис Годунов сослал своего дядю Федора Романова. От тех времен сохранилась яма, где содержался арестованный. Завершит тур дегустация местной кухни в Чердыни.

Вопросы и опасения

Несмотря на привлекательность тура, у туристов возникают вопросы. Питание не включено в стоимость, его придется оплачивать отдельно. Некоторые пермяки считают, что старинные здания в регионе разрушены, и смотреть там нечего. Величественный Белогорский монастырь — единственное место, которое стоит посетить.

Некоторые жители Перми задаются вопросом, почему тур назвали «Золотым кольцом». Вероятно, это сделано для привлечения туристов. Однако они предлагают отправиться по Западному Уралу, чтобы увидеть его природное и культурное разнообразие.

Надежда на успех

Первая поездка по маршруту уже готовится. Популярность направления станет известна после отзывов первых туристов.

Пример провала

Несколько лет назад власти анонсировали запуск автобусного маршрута «Медвежий тракт». Он должен был проходить из центра России в Пермский край. Туру даже придумали название. Однако проект так и не был реализован. Сейчас о нем почти никто не помнит.