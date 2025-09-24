РЖД не исключают посадку пассажиров в поезда по QR-кодам из «Госдоков»

РЖД рассматривают возможность посадки пассажиров в поезда дальнего следования по QR-коду из сервиса «Госдоки». Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе компании.

Как уточнили в РЖД, вместе с профильными ведомствами холдинг изучает использование штрихового кода в качестве дополнительного способа идентификации. Если такое решение будет одобрено, о нем пассажиров проинформируют отдельно.

В настоящее время для посадки в поезд необходим оригинал документа, на который приобретен билет, либо его нотариально заверенная копия в случае со свидетельством о рождении для детей до 14 лет.

Сервис «Госдоки» является частью приложения «Госуслуги». Ранее Минцифры сообщало, что в ближайшем будущем с его помощью можно будет генерировать QR-код, который в ряде ситуаций сможет заменять бумажный паспорт. Например, при заселении в отель или прохода в музей. Соответствующее постановление уже подписано правительством.

Власти также отмечают, что сферы применения цифрового паспорта будут расширяться поэтапно, по мере подключения организаций к системе «Госдоки». Предъявить QR-код можно будет только в тех учреждениях, которые уже работают с этим сервисом. Их использование будет исключительно добровольным, а традиционные бумажные документы сохранят свою силу без ограничений. При сканировании кода проверяющий увидит только необходимые для конкретной ситуации данные.