В аэропорту российского курортного города ввели ограничения на полеты

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом пишет Telegram-канал «Представитель Росавиации».

Уточняется, что запрет на полеты действует в воздушной гавани курортного города для обеспечения безопасности самолетов. Сообщение об этом появилось 24 сентября в 10:26 по московскому времени.

Ночью ограничения также вводились в авиагавани Волгограда, а сутками ранее — в Геленджике, Казани, Нижнекамске, Самаре и Саратове.