Каким будет Эльбрус в следующем году

Попытались разобраться, что такое большие регламентные работы, на которые курорт закрывается каждый год в сентябре, а еще — чего ждать любителям активного отдыха от горнолыжного сезона 2025−2026.

Традиционно сезон катания на склонах Эльбруса начнется с конца ноября — начала декабря. Горнолыжникам доступны 23 км трасс разных уровней сложности и самая высокая канатная дорога в России, поднимающая на высоту 3 847 метров. Напомним, что сезон катания для туристов на курорте Эльбрус в этом году закрыли 6 июля, он продлился 224 дня. За это время курорт посетило более полумиллиона человек.

По информации министерства курортов и туризма КБР, всего за 2024 год в Кабардино-Балкарии отдохнуло 1 миллион 785 тысяч человек, это на 16 процентов больше, чем в предыдущем году. При этом, как сообщили в пресс-службе ведомства, за первые шесть месяцев текущего года в КБР побывало свыше 900 тысяч туристов, что почти на 15 процентов больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В ожидании

После дождливого Нальчика высочайшая вершина России и Европы встречает ласковым солнцем и по-зимнему свежим воздухом. Раннее утро. Курорт пока пустует. На большой парковке при въезде в Терскол почти нет машин, шаттлы стоят в ожидании пассажиров. На поляне Азау редкие группы туристов радостно фотографируются, сгружают свои рюкзаки, делятся эмоциями.

Приэльбрусье готовится к горнолыжному сезону: на ежегодные регламентные работы закрыта гондольная канатная дорога, обновляются асфальтовое покрытие, фасады зданий. Одним словом, поляна Азау превратилась в большую стройку. Особенно впечатляют грузовые машины, которые невероятным образом поднимают грузы почти по отвесному склону от подножия горы до станции «Мир» и выше. Затем медленно ползут вниз за новой партией. Совсем скоро Азау, Чегет, Поляна нарзанов наполнятся гостями из всех уголков России и мира.

Большая стройка

«Сами видите, сейчас Азау — строительная площадка. Близятся к завершению большие регламентные работы на всех очередях канатной дороги. Ежечасно мы обсуждаем их ход, ставим задачи, инспектируем выполнение. Все идет по плану, в пределах установленных сроков».

Большие регламентные работы стартовали 2 сентября, а 24 сентября они завершаются. Это ответственная пора, ведь от качества работ зависит безопасность зимнего сезона на Эльбрусе. Поэтому начинают к ним готовиться заблаговременно.

К грядущему сезону для спортсменов и любителей зимнего отдыха откроются несколько новых трасс, в полную эксплуатацию будут введены новые канатные дороги восточного сектора, планируются изменения в режиме работы парковки на 800 мест при въезде на курорт, разрабатываются новинки в цифровых технологиях. Одно из самых ожидаемых новшеств — трасса для вечернего и ночного катания. Столбы для освещения уже установлены.

«Новая система искусственного снегообразования позволит увеличить сезон катания на лыжах. Мы ожидаем первый снег уже в ноябре», — рассказывает Хиса Беккаев, заместитель генерального директора института развития Кавказ.РФ.

Бочки-испытатели

Гондольная канатка на Азау в сезон ежедневно поднимает на Эльбрус сотни людей. Если не вдаваться в терминологию, то суть регламентных работ — в обновлении технических деталей и узлов канатной дороги.

«На каждом узле есть механизмы, которые необходимо менять по истечении определенного количества часов. Есть такое понятие — отработанные моточасы. Допустим, производителем прописан срок эксплуатации балансира 6 000 часов, он выработал их и подлежит замене. Меняем канаты, опоры, балансиры, двигатели, тормоза. Перечислять долго. В регламенте четко прописаны все требования и сроки по эксплуатации и замене», — отмечает Хиса Назирович.

После завершения регламентных работ и многоступенчатых контрольных мероприятий проведут испытания канатной дороги. Хотите знать, как?

«В гондолы загружаются двухсотлитровые бочки с водой, затем даются динамические, статистические и грузовые нагрузки. Только если система показывает, что все узлы работают четко и правильно, запускаем в эксплуатацию», — объясняет Беккаев.

Все готово

Вся эта большая и многоэтапная работа направлена на обеспечение безопасности при работе огромной системы, которой является канатная дорога. Техника, механизмы, узлы без человека, который умеет ими управлять, — просто железо. Поэтому обучение, подготовка кадров — один из основных вопросов. Беккаев отмечает, что коллектив курорта складывался в течение долгих лет, все работники — профессионалы высокого класса. Они регулярно проходят обучение, аттестацию, получают сертификаты.