В сочинском отеле у моря бархатный сезон начался с музыкальных концертов

Несколько лет в "Жемчужине" проводятся музыкальные фестивали "Бархатный сезон", где среди других участников свои песни спела заслуженная артистка республики Башкортостан Елена Гусарова, для которой отель у моря стал родной площадкой.

Елена, расскажите о ваших выступлениях в Сочи. Что для вас значит это место и сам город?

Елена Гусарова: Я люблю Сочи, особенно отель "Жемчужина". Здесь душевно, тепло и уютно. Причем это касается не только погоды. Тут работают очень доброжелательные люди, прекрасная организация фестивальной программы и отдыха артистов. Я много лет знакома с директором отеля Светланой Ермиловой и знаю, сколько сил и творческой смекалки она вкладывает в проведение этих мероприятий. Благодарна и всем сочинцам, которые с ней работают.

12 июля 2018 года она предложила провести сольный концерт, и я с большим удовольствием согласилась. Вдохновившись атмосферой и отдыхом, презентовала три прекрасные песни в соавторстве с Дмитрием Чувилиным. Первую посвятила отелю, вторую - "Бархатному сезону" и третью - "Море кино у моря", она о фестивале "Кинотавр", который много лет проходил в Зимнем театре и отеле. Думаю, я первая и пока еще единственная исполнительница, кто посвятил отелю столько добрых хитовых песен.

Прошлым летом в Сочи мы с заслуженным артистом России Аскаром Абдразаковым снимали клип на песню "Домашнее солнце" о счастливом семейном счастье - гимн семье! На фестивале "Бархатный сезон" в дуэте с поэтом, певцом и композитором Евгением Кемеровским состоялась премьера песни "Прикосновение", посвященная Иосифу Кобзону и его супруге Нелли Михайловне. Евгений Кемеровский пригласил меня в этот дуэт, он долго искал певицу, которая справилась бы и с вокальной, и с актерской задачей. Песня сложная, очень красивая и трогательная.

Вы сотрудничаете с культурным фондом Льва Лещенко и выступали с ним на одной сцене. Помните первую встречу?

Елена Гусарова: В коллективе Льва Лещенко работаю 20 лет. В 2005 году участвовала в конкурсе "Это Родина моя". Организатором и членом жюри был Лев Валерьянович. Я победила в номинации "Голос молодой России", и он предложил стать участницей нового коллектива, который организовывал при своем театре эстрадных представлений"Музыкальное агентство".

Это был ВИА "Континент", в состав которого вошли шесть музыкантов и три солистки. Однажды Лев Лещенко пригласил нас, девушек, поехать с ним на гастроли в Нижневартовск, чтобы заменить бэк-вокалисток, так как тот состав уходил в декретный отпуск. И мы с удовольствием и большим волнением полетели вместе на сольный концерт, в котором исполняли и свои сольные песни. Помню, пела песню "Русские глаза", которая принесла приз в конкурсе "Это Родина моя". Эта песня очень дорога для меня, в репертуаре - более 20 лет.

После гастролей Лев Валерьянович предложил нам официально работать артистками в его театре, стать членами коллектива. Мы были очень счастливы в тот момент! Он придумал и новое название - "Три карата". В таком составе мы проработали около трех лет, а потом трио перестало существовать - каждая хотела больше работать над сольным проектом. С тех пор пролетело 20 лет, и ни на один месяц я не оставляла коллектив. Гастроли, концерты, съемки, репетиции - все это моя большая творческая жизнь рядом с мэтром эстрады нашей Родины. Сейчас я работаю в Москонцерте под руководством Ильи Викторовича Бачурина.

Недавно вы вместе с эстрадным и оперным певцом Кириллом Сусловым выпустили песню про Тверь, где работали солисткой филармонии. Какая ваша любимая площадка, кроме сочинской, и какие дальнейшие творческие планы?

Елена Гусарова: Мой переезд в Москву в начале 2000-х годов был связан с поступлением в ГИТИС на факультет эстрады. Когда узнала, что мастером курса станет народный артист России художественный руководитель и директор Кремлевского дворца Петр Шаболтай, тогда поверила и стала мечтать о сольном концерте в Кремле. Мечты сбываются, я верю! Назову концерт "Россия - моя Страна, моя судьба". Песня уже записана, планирую снять клип.