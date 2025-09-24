Эксперт назвал набирающий популярность вид туризма

Петр Щербаченко, доцент Финансового университета, отмечает значительный рост интереса к агротуризму среди городских жителей. Этот вид отдыха позволяет совместить цифровой детокс с погружением в аутентичную атмосферу сельской жизни, что особенно ценится в современном ритме мегаполисов.

Специалист выделяет несколько ключевых направлений, включая пребывание на экофермах и гастрономические путешествия с дегустацией местных продуктов. Особой популярностью пользуется активный отдых, органично вписанный в природный ландшафт, а также короткие поездки в сельские усадьбы для полного погружения в деревенский быт.

Согласно исследованию, более половины россиян выбирают подобный формат проведения досуга. Наибольшей популярностью пользуются регионы Центральной России и Краснодарский край, где сохранился традиционный сельский уклад. В перспективе ожидается появление новых специализированных программ, включая углубленные курсы по виноградарству для взрослой аудитории.