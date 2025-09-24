В Прикамье проложили туристический маршрут "Золотое кольцо"

В Пермском крае запустили новый туристический маршрут по Западному Уралу.

Четырехдневный тур "Золотое кольцо Пермского края" включает знакомство с достопримечательностями столицы региона, посещение музея деревянного зодчества под открытым небом "Хохловка", Белогорского монастыря и Кунгура. Кроме того, путешественники попадут на смотровую площадку на вершине скалы Великан и в этнопарк реки Чусовой, где воссоздан быт уральской деревни. По легенде, именно отсюда войско атамана Ермака отправилось покорять Сибирь. Любознательных туристов заинтересует экскурсия по Всеволодо-Вильве, где полгода жил Борис Пастернак. Поэт приехал в этот небольшой поселок в начале 1916 года в гости к управляющему местным заводом и, устроившись на предприятие, получил бронь от призыва на фронт. В последний день туристы осмотрят древний город Соликамск и поселок Ныроб, куда Борис Годунов сослал дядю первого царя из династии Романовых. От тех времен осталась яма, где жил арестант. А напоследок путники отведают блюда местной кухни в Чердыни.

Тур уже заинтересовал любителей активного отдыха, но у многих возникают вопросы: например, несмотря на довольно высокую стоимость, завтраки, обеды и ужины придется оплачивать самостоятельно. А еще пермяки сетуют, что смотреть по большому счету нечего: старинные здания в городах и селах чаще всего разрушены. Единственное место, где стоит побывать, - величественный Белогорский монастырь.

- Непонятно, почему маршрут окрестили "Золотое кольцо"? - рассуждают пермяки. - Наверное, ради рекламы или привлечения внимания. Хотя, возможно, для изучения истории малой родины и стоит прокатиться по Западному Уралу с юга до севера.

Так или иначе, первая поездка уже в стадии подготовки. Станет ли это направление популярным, зависит от впечатлений первых туристов.

Кстати, несколько лет назад региональные власти громогласно объявили, что в край придет настоящее "Золотое кольцо" - автобусный маршрут из центра России через Киров в Пермский край. Туру даже придумали название - "Медвежий тракт". Но дело заглохло, и сейчас о любопытной задумке никто не вспоминает.