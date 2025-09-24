Куда отправиться в речной круиз осенью

Теперь я точно знаю, что путешествия по воде вместе с летом не заканчиваются. В бархатном сезоне особая романтика. Речные круизы продлятся до 25 ноября, рассказали "РГ" в компании "Водоходъ". Для бронирований доступны более 500 осенних круизов разной продолжительности: в выходные на Валаам из Санкт-Петербурга или недельное путешествие между двух столиц, уютные города "Золотого кольца". Обещают новую осеннюю программу. Гостей будет ждать душистый чай или ароматный глинтвейн в барах, в каютах теплый плед и хиты под гитару "у костра".

"Либо сейчас успеть куда-то съездить отдохнуть, либо уже на новогодние...", - так рассуждала я и решила отправиться в речной круиз на выходные. Почему выбрала тур по воде? Хотелось уехать максимум на три дня и чтобы обошлось без досадных накладок. Самолеты часто задерживают или отменяют рейсы. В итоге купила тур напрямую у круизного оператора. Меня ждал Углич! Отправление в пятницу в обед, возвращение в Москву в воскресенье около шести вечера.

Красавец-теплоход "Константин Коротков" ждал у Северного речного вокзала. У входа образовалась очередь. Со мной рядом стояла небольшая группа то ли китайцев, то ли вьетнамцев. Администратор выдала мне ключи от моей каюты на главной палубе и еще вручила белую пластиковую карточку. Как мне объяснили, это расчетная карта, которой можно оплачивать все, что захочется в кафе, барах и даже услуги. Какие? На борту был массажный кабинет. С карточкой, конечно, хитро придумано! За все платишь и не видишь, сколько потратил за круиз! А по прибытии сдаешь этот безымянный пластик и уже рассчитываешься привычным способом - наличными или банковской картой. На борту теплохода два ресторана. Кормили очень вкусно и разнообразно. Меню было заказное - мы выбирали блюда на обед и ужин, на завтрак - шведский стол. Шеф-повару респект! Даже отварная цветная капуста была не просто съедобной - практически ресторанным блюдом! Ее подавали со... свекольной пылью!

- Когда я покупала тур, мне менеджер сказала, что я получу не просто круиз, а гораздо больше! - поделилась соседка по столику Наташа. - Ну и что же для тебя стало "больше"? - поинтересовалась я. - "Пара лишних килограммов"! - она весело похлопала себя по животу.

Программа круиза изобиловала развлечениями. Каждый раз после ужина в каюте оказывалась программка на следующий день. Запомнить все было сложно, приходилось фотографировать на телефон, чтобы не пропустить самое интересное. Утро начиналось с дыхательной гимнастики, потом приходилось выбирать либо "Кино-квиз" либо стрейч-йогу. И, если оставались силы, посетить познавательный лекторий и послушать эксперта общества "Знание". Путешественников на борту развлекал и саксофон, и фортепиано, и скрипочка. Для детей - отдельная программа, которая начиналась с 9 утра и заканчивалась почти в 10 вечера. Для взрослых в первый вечер - караоке, во второй - дискотека. Видели бы вы, как под ретрохиты отплясывали вместе со всеми то ли китайцы, то ли вьетнамцы. Наши люди!

Cамое притягательное место в круизе по Волге - Калязинская колокольня

Но как же приятно было возвращаться домой, любуясь на золотистые берега. Ранней осенью, при условии теплой погоды, скользить по воде особое удовольствие.

Кстати

О шлюзах

Пока идешь по каналу Москвы, который соединяет столицу с Волгой, проходишь 11 шлюзов. Шлюз - это сложное гидротехническое сооружение, которое обеспечивает переход судну из одного водного объекта (бьефа) в другой с различными уровнями воды в них. И эти спуски-подъемы приличные! Пока мы шли от Москвы до Углича, то опустились на 61 (!) метр. Когда стоишь в шлюзе, словно в каменном саркофаге, ждешь, когда кто-то невидимый даст команду. Шлюзовая камера начинает заполняться. И когда загорается светофор, сначала теплоход слегка бросает в сторону. Затем его то поднимает, то опускает на необходимый уровень для прохода через шлюз.

Каждый шлюз не похож на предыдущий. Так, одна из визитных карточек канала имени Москвы шлюз номер 3. Его башни украшают модели корабли-каравеллы Колумба "Санта-Мария". Говорят, они из красной меди. На этом участке канал был рубежом обороны во время битвы под Москвой в декабре 1941 года.

Углич за пару часов

Самым притягательным объектом для туристов оказалась Калязинская колокольня, которая находится на искусственном острове Угличского водохранилища. Мы ее обогнули утром, когда шли к Угличу. Колокольня белела словно парус посреди Волги. Углич -один из самых колоритных старорусских городов. Он старше Москвы, в июле этого года ему исполнилось 1088 лет. Город раскинулся на высоком правом берегу Волги. И с воды выглядит лубочной картинкой. Оказавшись в Кремле Углича, мы крутили головой, пытаясь понять, а где же стены. Экскурсовод объяснила, что город был деревянным, и стены тоже. Он много раз горел. Последний раз стены, башни и мосты восстановили в 1660-1662 годах, но через сто лет разобрали из-за ветхости. Поэтому Кремль сейчас больше напоминает парк с дворцовыми ансамблями.