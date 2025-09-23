Туристы возмущены перепродажей проходок в бизнес-залы аэропортов

Новость о том, что суд взыскал с продавца проходок в бизнес-залы более 600 тыс. руб. набрала рекордное за день число просмотров на «ТурДоме» и вызвала активный отклик у подписчиков тг-канала «Крыша ТурДома». Теме злоупотреблений банковскими привилегиями уже не один год, а описанный случай вызвал повышенный интерес у наших читателей, по всей видимости, потому, что недобросовестный делец наконец-то понес наказание.

© РИА Новости

Проходки продаются на онлайн-площадках всего за 1–1,5 тыс. руб. Цены доступные, поэтому бизнес-залы зачастую переполнены «сторонними» посетителями. А пассажиры, которым положен премиальный сервис, страдают от очередей и снижения качества обслуживания.

«Недавно не смог попасть в один из бизнес-лаунджей в столичном аэропорту. У входа толпилось более 30 человек. Зал был переполнен, пускали лишь после того, как кто-нибудь выйдет», «Очереди постоянно. Причем, по моим наблюдениям, только 1 из 5 человек был с посадочным талоном бизнес-класса или премиальным статусом авиакомпании. Остальные – с банковскими привилегиями», – пишут в комментариях к посту по теме в тг-канале «Крыша ТурДома».

Некоторые наши подписчики недоумевают: почему банки недостаточно активно борются с «серым» бизнесом? Ведь выявлять тех, кто регулярно перепродает проходки в бизнес-залы по несколько раз в день, да еще и на разных людей, наверно, не так уж технически сложно. Высказывается такая версия:

«Возможно, боятся отпугнуть проверками клиентов с деньгами, которые действительно часто летают».

Впрочем, в защиту банков стоит отметить: о проблеме они знают и в последнее время стали обращать на нее больше внимания. Например, вводят правило: передавать QR-код для прохода в лаунджи третьим лицам могут только клиенты со статусом премиального обслуживания выше определенного уровня. Остальные могут проводить в бизнес-залы ограниченное число других посетителей лишь вместе с собой или же вовсе пользоваться сервисом только лично. Однако принимаемых мер пока, по всей видимости, недостаточно.