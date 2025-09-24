Горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи возглавил новый гендиректор

Член совета директоров парка «Три вулкана» и генеральный директор всесезонного фанпарка «Бобровый лог» Константин Нестеров стал генеральным директором курорта «Роза Хутор». Его предыдущие места работы являются проектами экосистемы «Интеррос», в которую входит и указанный сочинский горнолыжный курорт, сообщил РБК, со ссылкой на пресс-службу курорта.

© Пресс-служба «Роза Хутор»

Предшественник Нестерова, Александр Белокобыльский, возглавлявший курорт с 2019 года, перешёл на позицию первого заместителя гендиректора. Также сообщается, что с декабря по апрель 2025 года курорт «Роза Хутор» посетили 865 тысяч человек. Количество туристов осталось на уровне прошлого года.

Напомним также, что канатная дорога «Роза Хутор» снова выставлена на продажу.