На Архызе появилась первая в России цифровая тропа

Первую в России цифровую тропу представили на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии. Интерактивный проект объединил несколько маршрутов по хребту Абишира-Ахуба.

«Первая в России цифровая тропа объединяет сразу три маршрута курорта Архыз: Пик Динника, Перевал Федосеева и Путь времен. Теперь прогулка по горам превращается в интерактивное путешествие. Цифровые подсказки, метки и элементы помогут глубже узнать природу, историю и культуру региона», — сообщили в пресс-службе курорта.

Цифровая тропа по хребту Абишира-Ахуба начинается от верхней станции канатной дороги «Орбита». В месте старта установлена геологическая колонна из образцов пород маршрута.

Проект позволит гостям курорта с помощью мобильного телефона открыть мир геологической истории природы республики, заявил генеральный директор Архыза Роман Киранчук.

«Маршрут пролегает по местности, геологические породы которой формировались более 200 миллионов лет — от ордовикского периода до каменноугольного», — добавил он.

О курорте

Архыз — всесезонный горный курорт в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, ориентированный на активный семейный отдых. Он включает в себя две туристические деревни, 27 км горнолыжных трасс и девять канатных дорог, а также высокогорный байк-парк с трассой 29 км.