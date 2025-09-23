Пять мест на Алтае, где можно поймать дзен и отдохнуть от городского шума

Несмотря на то, что Горный Алтай набирает всё большую популярность как туристическое направление, столкнуться с толпами путешественников вам не грозит. А потому для тех, кто хочет перезарядиться и прийти в себя от городской суеты, это идеальный пункт назначения. Рассказываем, где искать места силы.

Klever Resort & SPA

Альпийские шале как нельзя лучше вписываются в эстетику алтайской пасторали. Здесь, на берегу Катуни, раскинулось то самое легендарное «посреди ничего»: вокруг лишь горы, леса да тишина, которую нарушает разве что расслабляющее журчание речной воды. Ничегонеделанием, правда, заняться не получится: та самая Катунь, чьё название переводится как «хозяйка», приготовила для гостей и рыбалку, и сплавы, и дегустацию собственного улова. Не отстают и горы: самый высокий пик «Верблюд» ждёт-не дождётся, когда же его покорят.

«Манжерок»

Лучше гор могут быть только горы. Ну и озёра. Особенно если речь про Алтай. Просыпаться поутру и любоваться подобным пейзажем из окна своего номера — вдохновение на целый день, который сулит массу разных впечатлений. Как насчёт того, чтобы получить заряд адреналина в байк-парке, на тюбингах или родельбане? А может быть, освоить вейкборд или сапы? А любителей более спокойного времяпрепровождения канатная дорога уносит ввысь, в тематический парк «Хранитель Большого Алтая», где путешественников ждут многочисленные экотропы.

«Хvoя в горах»

Wellbeing-формат — отдых и ненавязчивая забота о здоровье — набирает обороты. В данном случае концепция раскрывается на территории зелёного лога площадью 6 гектаров. Ощущение полного единения с природой создают разбросанные между вековыми соснами домики на берегу бирюзовой Катуни. Созерцать — это главное, чем хочется здесь заниматься. А между тем есть и другие — не менее расслабляющие — активности: поездка на пасеку, мастер-классы вроде изготовления аромасаше, твёрдого парфюма или точечной росписи. Для самопознания — трансформационные игры, гвоздетерапия, нейрографика.

Pinewood resort&spa

Панорамными окнами уже никого не удивишь, но именно в таких номерах хочется жить, оказавшись на Алтае. А если ещё и потолок будет прозрачным — то совсем сказка. Ибо за стеклом — сосны, сосны, небо и десятки деревянных дорожек, убегающих далеко в лес. Зеркальные фасады помогают виллам слиться с природой, ради которой туристы и едут в эти края. Утром — долгие прогулки (дышите глубже), вечером — посиделки в мангальной зоне, парение в горной бане или релакс за фильмом у себя в номере (домашний кинотеатр прилагается).

Cosmos Collection Altay Resort

Река Майма стала свидетельницей того, как сплелись швейцарская лаконичность, прованский уют и тибетский дзен. На фоне этого органичного сочетания особенно любопытно знакомиться с понятием «алтайское здоровье», которое давно превратилось в своего рода фразеологизм. Наполниться энергией, восстановить сон, пройти детокс-терапию — поднимите руку, кто не любит СПА-процедуры. Среди местных «специалитетов» — пантовые ванны с экстрактом из вываренных рогов марала: говорят, укрепляют иммунитет и нормализуют нервную систему.