Российских туристов не пустили на рейс без распечатанных посадочных талонов

Суд признал законным отказ авиакомпании допустить на рейс туристов, которые не распечатали посадочные талоны. Об этом сообщили в пресс-службе Первого кассационного суда.

© РИА Новости

Инцидент произошел во время возвращения россиян из отпуска. Туристы собирались лететь из Антальи в Москву, прибыли в аэропорт за час до отправления и только с электронными посадочными талонами. Не имея багажа, они направились сразу в зону контроля, однако на борт их не допустили из-за отсутствия физических посадочных. Времени на то, чтобы вернуться к стойке регистрации и распечатать документы, уже не оставалось. Так что авиакомпания отказала клиентам в перелете.

По возвращении на родину туристы обратились в суд. В иске они требовали взыскать с перевозчика стоимость билетов, возместить понесенные убытки, моральный вред и выплатить штраф, утверждая, что авиакомпания не приняла всех необходимых мер для их доставки в РФ.

Однако суд первой инстанции установил, что пассажиры проигнорировали правила самого перевозчика: прибыть в аэропорт за 3 часа до вылета и иметь при себе распечатанные посадочные талоны. Более того, на сайте был опубликован список аэропортов, где посадка по электронным документам возможна, но воздушная гавань Антальи в этот перечень не входит. Так что истцам в требованиях было отказано.

Суд апелляционной инстанции поддержал эту позицию. В решении указано, что ранее туристы неоднократно вылетали из аэропорта Антальи и были осведомлены о необходимости распечатать посадочные талоны. К тому же они покупали билеты на сайте авиакомпании и должны были ознакомиться с правилами перевозки.

Первый кассационный суд общей юрисдикции также оставил решения нижестоящих инстанций без изменений.