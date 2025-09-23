Москва и Петербург стали самыми популярными туристическими направлениями летом

Популярный сервис для путешествий опубликовал статистику туристического сезона 2025 года, отразившую существенные изменения в предпочтениях российских туристов. Самые привлекательные направления для путешественников остались прежними: лидирующее место заняла Москва и Подмосковье, за ней расположился Санкт-Петербург и Ленинградская область, замыкает тройку лучших Краснодарский край.

Исследование выявило новую тенденцию: впервые за долгое время лидерство трех регионов уменьшилось, составив всего 47 процентов от общего числа забронированных туров. Ранее на эти территории приходилось около половины всех заказов.

Средняя продолжительность пребывания в Северной столице составила три ночи, гости города планировали поездку заранее — примерно за месяц. Стоимость ночи в местных гостиницах составила около 7900 рублей.

Петербуржцы летом отдавали предпочтения поездкам по России. Чаще всего выбиралась родная территория — Северная столица и ее окрестности, занявшие внушительные 30 процентов бронирований. Затем шли Москва (17 процентов), Краснодарский край (шесть процентов), Карелия (пять процентов) и Калининградская область (четыре процента).

Интересным стал рост популярности маленьких городов. Жители Петербурга начали активнее выбирать небольшие населенные пункты для отпуска. Наиболее востребованными городами стали Выборг (14 процентов всех бронирований), Зеленоградск (семь процентов), Сортавала (шесть процентов), Зеленогорск (три процента) и Светлогорск (три процента), сообщает «Петербургский дневник».

