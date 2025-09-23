В Петербурге запустят "модный" туристический маршрут

Новый туристический маршрут под названием "Петербург. Модный", посвященный современному дизайну и новым креативным пространствам на Петроградской стороне, планируется запустить в октябре. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

"Маршрут по Петроградской стороне, Большому проспекту запустим в рамках нашей креативной недели, которая будет проходить под эгидой ЮНЕСКО - это дизайн-туризм. Маршрут посвящен моде, ремеслам, продукции, которая делается на территории России, в Петербурге. Это очень интересная история", - анонсировал Панкевич.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе комитета, презентация маршрута станет частью программы конференции "Роль креативных индустрий в социально-экономическом развитии туристских территорий, в том числе входящих в Сеть творческих городов ЮНЕСКО", которая состоится в Петербурге 23-24 октября.

"Модный Петербург" раскроет наш город немножко с другой стороны. Это Петроградка, центр Петербурга, наши новые креативные пространства, новые дизайнеры", - отметила гендиректор городского туристско-информационного бюро Яна Макшина.

Она также напомнила, что ранее в этом году состоялся запуск проекта "Пляжный Петербург", который посвящен рекреационным возможностям, доступным в Курортном районе. Он позволит многим открыть для себя город с новой стороны, добавила Макшина. Соответствующий раздел создан на официальном городском туристском портале Visit Petersburg.

В 2024 году Петербург посетили 11,6 млн человек.