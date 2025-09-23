На Чукотке ожидают рост турпотока до 150 тыс. человек к 2030 году

Власти Чукотского автономного округа ожидают рост туристического потока до 150 тыс. человек к 2030 году. Об этом сообщил заместитель губернатора, начальник департамента здравоохранения Чукотского автономного округа Павел Фадеев в ходе Дней субъекта Совете Федерации.

"Турпоток у нас увеличился с 38 тыс. с 2023 года уже, в этом году до 50 тыс. Мы планируем к 2030 году увеличение турпотока до 150 тыс. человек", - сказал он.

Фадеев отметил, что в будущем в опорных городах запланировано строительство отелей, ресторанов, экспоцентров, этнических центров.

Ранее глава субъекта сообщил, что туристический поток на Чукотку ежегодно растет примерно на 30%. Для привлечения туристов в регионе создают современную туристическую инфраструктуру.