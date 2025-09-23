Какой курорт выбрать для отдыха: Светлогорск или Зеленоградск

Калининградская область – одно из самых популярных направлений для отдыха внутри России. Здесь европейская атмосфера без виз, старинная архитектура в духе Восточной Пруссии и мягкий климат с морским воздухом, который подходит особенно тем, кому тяжело дается жара.

Среди самых популярных городов для посещения– Светлогорск и Зеленоградск. Но эти курорты совершенно разные по настроению и атмосфере.

Зеленоградск подойдет тем, кто любит насыщенный ритм даже в отпуске. Здесь много кафе, необычных музеев, локальных ярмарок и уличных арт-объектов. Улицы полны жизни, а коты – одна из городских достопримечательностей. В городе сохранилось много деталей дореволюционной архитектуры, каждое здание хочется разглядывать как открытку.

Как спланировать поездку в Петергоф без толп

Светлогорск – наоборот больше подойдет для тех, кто ищет покоя. Город утопает в зелени, а вместо шумных улиц там лесные тропы и панорамные виды на море с обрыва. Обязательно стоит посетить канатную дорогу, аналогов которой нет больше ни в одном курортном городе области.