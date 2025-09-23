Судьба десятков туристических объектов в Плесе повисла в воздухе

Предпринимателю Алексею Шевцову, владельцу избинг-отеля, гостевых домов, ресторанов в волжском городке Плёсе, грозит уголовное дело по коррупционной статье. Прокуратура Ивановской области подала иск о взыскании с бизнесмена более 1 млрд руб. и обращении в доход государства полутора сотен принадлежащих ему объектов недвижимости.

© tourdom.ru

«Выявлен факт нарушения антикоррупционного законодательства. Прокуратурой установлено, что на протяжении 10 лет, вплоть до 2015 года, Шевцов являлся депутатом Совета Плёса, а в 2010–2011 годах – главой поселения. При этом в нарушение установленных требований осуществлял и масштабировал предпринимательскую деятельность в сферах, прямо отнесенных к его должностным обязанностям как главы. Покровительство подконтрольным организациям позволило Шевцову фактически монополизировать рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в Плёсе. В бизнес-активность были вовлечены родственники и доверенные лица, организована сеть взаимосвязанных юридических лиц», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Указано также, что общий доход от незаконной деятельности превысил 1 млрд руб. Для извлечения прибыли «были оформлены права на несколько сотен объектов недвижимости в Плёсе, в том числе полученных из государственной и муниципальной собственности».

В беседе с корреспондентом «ТурДома» Алексей Шевцов рассказал, что функции в городском управлении исполнял «на общественных началах», зарплату от муниципалитета не получал. Поэтому не обязан был временно отказаться от предпринимательской деятельности. Иск ему еще не вручен – детали пока неизвестны.

Основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов не исключает, что, помимо конфискации имущества, в отношении предпринимателя могут возбудить уголовное преследование по коррупционной статье. Что касается туристической инфраструктуры, то ее с высокой долей вероятности выставят на торги: «Государство редко берется за управление такими активами». Остается только надеяться, что найдется новый собственник, который продолжит использовать объекты именно в туристических целях.

Добавим, что судя по информации в СМИ, у Алексея Шевцова давно тянутся конфликт и имущественные споры с властями Плёса и Ивановской области.