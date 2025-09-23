Индустриальные парки и туризм: как изменится Приазовский округ

Администрация Приазовского округа совместно со специалистами Единого института пространственного планирования (ЕИПП) РФ завершили согласование генерального плана, определяющего пространственное развитие территории. Стратегической основой документа является стимулирование роста ключевых экономических направлений: аграрного сектора, перерабатывающей промышленности, сферы торговли и туристической индустрии.

© runews24.ru

В рамках развития промышленного и сельскохозяйственного потенциала запланировано возведение комбикормового и мукомольного производств, хлебопекарни, а также индустриального парка в посёлке Приазовское. Около села Новоалександровка появится завод по выпуску кирпича, а вблизи населённых пунктов Строгановка и Ботиево будут организованы фермерские хозяйства для разведения аквакультуры.

В туристическом сегменте предполагается создание кластеров в районах Степановка Первая и Приморский Посад, включая обустройство кемпингов, центра грязелечения и детского оздоровительного лагеря. Также планируется организовать рекреационные территории для любителей рыбалки и охоты. Значимым инфраструктурным объектом станет строительство транспортного обхода посёлка Приазовское. Принятый генплан будет определять векторы развития округа на последующие два десятилетия.

