Аэропорт Пулково предупредил пассажиров о корректировке расписания

Пулково вынужден корректировать расписание из-за вводимых ограничений на работу Шереметьево. Об этом пассажиров предупредила пресс-служба воздушной гавани.

В результате Санкт-Петербург принял двадцать самолетов, которые не смогли совершить посадку в Москве. Из них девять воздушных судов уже вылетели в пункт назначения после снятия ограничений, а одиннадцать рейсов были отменены.

При этом в Пулково уверяют, что всех пассажиров гарантированно доставят в столицу альтернативными рейсами. В настоящее время работа аэропорта полностью нормализовалась, однако путешественникам рекомендуют уточнять информацию о вылетах на официальном сайте.

Согласно данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Шереметьево действовали с вечера 21 сентября до раннего утра 22 сентября. После их отмены аэропорт возобновил выполнение рейсов, отправляя самолеты на вылет в порядке очереди.

Авиакомпания «Аэрофлот» также подтвердила, что часть рейсов, следовавших в Москву, была перенаправлена на запасные аэродромы, включая воздушные гавани Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и других городов.