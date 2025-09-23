Чем заняться в Краснодарском крае этой осенью

17 сентября возобновились рейсы из Москвы в Краснодар после более чем трехлетнего перерыва. «Вечерняя Москва» разобралась, что будет ждать жителей столицы на юге.

Средняя цена путевки в Краснодарский край составляет от 34 до 100 тысяч рублей. В эту сумму входят: авиабилеты, проживание в отеле, экскурсии. Помимо классического отдыха этот регион славится парками и достопримечательностями. В Краснодарском крае до начала зимы сохраняется практически идеальная погода — плюс 20 градусов.

Это позволяет наслаждаться отдыхом до глубокой осени, совмещая пляжный отдых с насыщенной экскурсионной программой по уникальным природным и современным локациям. Так, парк Галицкого, открытый пару лет назад, стал одним из популярных в России.

Востребованностью также пользуются винные туры по знаменитым местным винодельням. Здесь можно насладиться живописными видами виноградников, тянущихся на сотни метров.

По словам руководителя туристической компании Дианы Фердман, юг России всегда был одним из самых востребованных регионов для внутреннего туризма.

У нас очень много людей, которые предпочитают проводить отпуск в теплом климате, но не могут выезжать за границу в силу служебных обязанностей или не хотят ехать за рубеж из соображений безопасности, — отмечает в разговоре с «Вечерней Москвой» Диана Фердман. — Поэтому альтернатив, кроме Сочи и Краснодарского края, Крыма, практически и нет. В связи с тем, что альтернатив мало, цены будут всегда достаточно высокими по сравнению с другими регионами.

Погода в Краснодарском крае до середины октября не будет опускаться ниже 27 градусов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артур Мурадян, президент АТОР по международному туризму:

Ранее именно Краснодар, а не Сочи был точкой притяжения туристов для жителей столицы и ближайших регионов, включая Ростовскую область и Крым. Кстати, рейсы в Краснодар до 2022 года выполняли крупные международные авиакомпании. Возможно, наладится выполнение рейсов из Краснодара в Таиланд, Вьетнам.

ЗНАКОВЫЕ МЕСТА ЮЖНОГО РЕГИОНА

«Вечерняя Москва» разобралась и узнала, какие самые красивые места можно посетить в Краснодарском крае.

Парк Галицкого

Это современное арт-пространство мирового уровня, созданное на средства бизнесмена Сергея Галицкого на месте бывшего стадиона. Парк хвалят за архитектуру, ландшафтный дизайн и внимание к деталям. Здесь собрана огромная коллекция редких деревьев и растений со всего мира, продумана сложная система дренажа и освещения.

Долина лотосов

Уникальное природное явление не только для Кубани, но и для всей России. От вида огромных полей индийских розовых лотосов, цветущих во второй половине лета, захватывает дух. Эти растения занесены в Красную книгу. Долина находится в Ахтанизовском лимане, недалеко от Темрюка.

Гуамское ущелье

Это величественный и живописный каньон на реке Курджипс длиной около пяти километров. Скалы высотой до 400 метров, поросшие самшитом и тисом, обрываются к бурной реке. Ущелье образовалось миллионы лет назад и является памятником природы. Главная его особенность — узкоколейная железная дорога, проложенная прямо по скале, по которой ходит туристический поезд.

Атамань

Огромный, потрясающе детализированный музей под открытым небом, воссоздающий жизнь и быт кубанских казаков. На обширной территории на берегу моря построена целая станица с улицами, площадью, хатами-мазанками, каждой из которых отведена своя роль: есть дом гончара, рыбака, сапожника, винодела, атамана и многие другие. Это живая история, где можно не просто посмотреть, а потрогать все руками.

