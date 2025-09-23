В Удмуртии представили новый туристический автомаршрут

Путешествие протяжённостью более 120 км стартует в Ижевске и далее пролегает на север республики к достопримечательностям Игринского района.

© ИА «Сусанин»

Новый проект стал результатом совместной работы нефтяной компании «Роснефть» и «Удмуртнефть» с региональными властями, направленный на развитие внутреннего туризма. Этому способствуют и придорожные сервисы, для путешественников на колесах «Роснефть» в первую очередь создает безопасные и комфортные условия, повышая качество услуг на своих АЗС.

«Далеко не все автотуристы составляют собственные маршруты путешествий. Многие пользуются готовыми вариантами, поэтому мы работаем над созданием автомаршрутов с насыщенной программой на 2-3 дня», – отметила министр по туризму УР Юлия Бадаш.

Каждая остановка на маршруте «В Игру на выходные» – новая глава увлекательного путешествия, где история переплетается с современностью. Здесь и панорама Ижевского пруда, и просторный зоопарк Удмуртии, и дом героя удмуртского фольклора Лопшо Педуня, и этнопарк деревянных скульптур в Игре. На обед путешественников приглашают остановиться в кафе «Ӟардон» в селе Чутырь, где подают знаменитые местные пельмени. В путешествие можно отправиться как взрослой компанией, так и с детьми в любое время года.

Презентация маршрута прошла в Игре. Для гостей была организована интерактивная программа о достопримечательностях региона с дегустацией удмуртских национальных блюд, мастер-классом по изготовлению оберегов, а также тематической викториной с памятными подарками.

«Роснефть» совместно с партнёрами разработала уже 47 маршрутов для автопутешествий по стране. Часть из них представлена на информационно-сервисной платформе «Горизонты России».