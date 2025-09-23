Туристический налог начнут собирать в Тюменской области с января 2026 года

На сайте городской администрации Тюмени был опубликован документ, согласно которому с 1 января 2026 года в регионе начнет собираться туристический налог. Власти рассчитывают получить в следующем году дополнительные 45 млн рублей, а к 2029 году ежегодные доходы от нового сбора составят 90 млн рублей.

© runews24.ru

Согласно проекту решения, в 2026 году налоговые ставки туристического налога составит 2%, в 2027 году ее повысят до 3%, а в 2028 и 2029 годах — 4% и 5% соответственно. Таким образом власти региона собираются получить «стабильный источник собственных доходов». Аналогичные налоги будут введены в Екатеринбурге, Омске и Новосибирске. Взымать их будут с отелей, хостелов, баз отдыха и санаториев, но ничто не помещает заложить повышение налогов в цены для клиентов.

Ранее сообщалось, что в следующем году в Тюмени достроят новый межвузовский кампус.

Уже 240 тысяч жителей Тюменской области сделали прививку от гриппа.