Киров и Чита показали рекордный рост доли авиабронирований в Москву с января

В 2025 году Москву чаще всего посещали туристы из Санкт-Петербурга, Сочи и Махачкалы, а Киров и Чита показали самый сильный рост доли бронирований авиабилетов в столицу. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

«В 2025 году чаще всего в Москву приезжали путешественники из Санкт-Петербурга, Сочи, Махачкалы, Минеральных Вод и Екатеринбурга. Главные рекорды по росту доли бронирований относительно 2024 года показали Киров (плюс 174%), Чита (плюс 171%), Горно-Алтайск (плюс 148%), Абакан (плюс 140%) и Петропавловск-Камчатский (плюс 130%)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем по всем направлениям на Москву приходится 6% бронирований с детьми, однако в Магасе и Грозном доля доходит до 15%.

Также исследование показало, что туристы из Геленджика, Грозного, Калининграда, Петрозаводска и Магаса летали большими компаниями чаще путешественников из других городов.

«Гости из других регионов страны продолжают составлять основу турпотока в Москву. Туристы приезжают в столицу на поезде, на машине и, конечно, активно пользуются авиарейсами. Москва привлекает гостей из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей, Республики Татарстан и других субъектов. Путешественники посещают столицу с культурно-познавательными и деловыми целями, а их средние траты на поездку в мегаполис варьируются от 34 до 46 тыс. руб.» – приводятся в сообщении слова начальника управления программно-целевого планирования комитета по туризму Москвы Ольги Нечаевой.

Как указано в материале, в среднем на бизнес-класс в Москву приходится 0,5% бронирований. Чаще других такие авиабилеты выбирали путешественники из Владивостока (доля бронирований составила 4%), Петропавловска-Камчатского (3%), Хабаровска (2%), Магадана (2%).