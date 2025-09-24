Как изменился туристический спрос на путешествия к горе Фудзи

Количество бронирований отелей в японском курортном поселке Фудзикавагутико, расположенном у подножия горы Фудзи, выросло в России в 2025 году на 57% по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

© unsplash

Многие туристы выбирают реканы - традиционные японские гостиницы, в которых гости спят на футонах. На территории реканов обычно носят аутентичную одежду - легкие кимоно - юката. Во многих реканах есть купальни с термальной водой (онсэн), а на завтрак часто подают традиционные японские блюда. По данным сервиса, в 2025 году в общем объеме отельных заказов в Фудзикавагутико 19,5% приходилось на реканы - на 7% больше, чем в 2024 году.

Согласно исследованию, больше всего путешественников в этом году ездили к Фудзи в июле: 20% заказов были оформлены в этом месяце. Также популярны сентябрь (17,1%) и март (14,3%).

«Осень и весна традиционно считаются лучшим временем для поездок к Фудзи: в эти сезоны наиболее комфортная погода, в середине апреля можно наблюдать цветение сакуры, а в конце октября начинается сезон момидзи - время, когда листва кленов окрашивается в красный цвет. Желающие совершить восхождение на гору приезжают с июля по середину сентября, больше всего туристов на склонах в середине августа», — сообщили в компании.

Рост интереса к путешествиям в Японию объясняется несколькими факторами. Во-первых, с осени 2024 года упростилась подача документов на визу, теперь ее оформление отнимает меньше усилий. В связи с этим в консульствах сейчас очень много заявителей. Во-вторых, в целом растет спрос на Азию.