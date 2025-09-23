Зимний туризм на Северо-Западе: куда едут за чудом

Высокий спрос, который уже стал традиционным, ожидается зимой на экскурсионные программы по Карелии и Мурманской области, сообщила «ФедералПресс» коммерческий директор Национального туроператора «Алеан» Оксана Булах.

«Карелия – одно из востребованных направлений новогодних путешествий: здесь располагается резиденция Деда Мороза и Снегурочки – Талви Укко и Лумикки. Туристам предлагают классические зимние развлечения – катание на собачьих и оленьих упряжках», – отметила Оксана Булах.

Часть экскурсионных программ включает деревню Киндасово со своей праздничной развлекательной программой – песнями и танцами. Также туристы посещают незамерзающие водопады Ахвенкоски и Кивач, горный парк «Рускеала», где зимой работает красочная подсветка.

Мурманская область привлекает «охотников за северным сиянием». Ежегодный спроса на туры с «фотоохотой» вырастает на 10–15 %, рассказала Оксана Булах.

Кроме того, Мурманская область становится все более популярным направлением среди любителей зимнего спорта: горнолыжные курорты Кировска – Большой Вудъявр и Кукисвумчорр – места, где катальный сезон может длиться до апреля. Трассы «Большого Вудъявра» работают в ночное время, так что есть шанс увидеть северное сияние прямо на склоне. Также здесь располагается ресторан «Плато», который считается самым высокогорным рестораном на Северо-Западе.

Семьи предпочитают туры в Великий Устюг. Спрос на зимние программы, как правило, происходит после дня рождения Деда Мороза в ноябре. В первую очередь туристы раскупают коттеджи на территории вотчины, также востребованы экскурсионные программы с размещением в городе, недалеко от резиденции.