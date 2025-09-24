Что посмотреть в Ярославле туристу: топ достопримечательностей и маршрутов

Ярославль - один из старейших русских городов. Он был основан в 1010 году князем Ярославом Мудрым. В XVII веке Ярославль был крупнейшим городом Русского государства, вторым по численности населения после Москвы.

Город интересен богатым культурным наследием, большим количеством музеев и памятников архитектуры. А исторический центр является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расскажем, что в первую очередь посмотреть в Ярославле.

Содержание:

Главные достопримечательности Ярославля

Храмы и монастыри

Спасо-Преображенский собор одноименного монастыря - древнейший храм города. Он был возведен в 1506-1516 гг. А сам монастырь был построен в 1216 г. К сожалению, во время пожара 1501 г. Ярославль выгорел почти дотла. Поэтому в монастыре сохранились лишь более поздние постройки.

Поскольку монастырь расположен на берегу реки Которосли, то он сочетал в себе функции и духовного центра, и оборонительного сооружения. Монастырь часто посещал царь Иван Грозный. Спасо-Преображенский собор был расписан в 1563-1564 гг. Эти фрески - одни из древнейших, сохранившихся с тех времен.

Церковь Ильи Пророка - шедевр ярославской архитектуры XVII в. Она была построена в 1650 г. в византийском стиле. Колокольня, примыкающая к храму, выстроена в шатровом стиле. Деньги на строительство церкви пожертвовали богатые купцы братья Скрипины, Аникей и Вонифатий.

Храм богато украшен снаружи различными декоративными элементами (арки, наличники, квадратные ширинки, резные вставки). До наших дней сохранилась уникальная настенная роспись в шесть "этажей", которая насчитывает около 1000 сюжетов. Внутри храма также можно увидеть богатейший золоченый резной иконостас с коллекцией древнейших икон. Иконостас выполнен в барочном стиле, а большая часть икон написана выдающимся мастером Федором Зубовым.

Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове была построена в 1687 г. на средства всего прихода. Особенность церкви в том, что она имеет сразу 15 куполов. Основной храм увенчан пятью главами, пятиглавые венчания меньшего размера сделаны и над двумя приделами. Стены богато украшены фигурным формованным кирпичом и многоцветными изразцами.

Внутри храма хорошо сохранились старинные фрески. Сейчас церковь находится в составе Ярославского музея-заповедника. Изображение единственной в России 15-тиглавой церкви Иоанна Предтечи помещено на оборотной стороне тысячерублевой купюры.

Толгский монастырь был построен в 1314 г. на месте чудесного обретения иконы Богородицы (икона Толгской Божьей Матери). Монастырь был назван по имени протекающей рядом речки Толги.

Главное здание монастыря - пятиглавый Введенский собор, построенный в 1681-1683 гг. Трехъярусная звонница собора построена в стиле классицизма в XVIII в. На богослужения в эту ярославскую обитель приезжали Иван Грозный и Екатерина II.

Церковь Михаила Архангела. Четырехстолпный пятиглавый храм был возведен в 1682 г. А расписан он был в 1731 г. артелью ярославских мастеров во главе с Федором Федоровым.

В оформлении фасадов применены традиционные для Ярославля оконные наличники и кессоны с изразцовыми вставками.

Церковь Спаса на Городу. Четырехстолпный пятиглавый храм был построен в 1695 г. С трех сторон четверик окружен крытой галереей, с обеих сторон завершающейся приделами с разновеликими алтарными апсидами. Такая композиция характерна для ярославской архитектурной школы XVII в. Над западным углом галереи возведена шатровая колокольня.

Музеи

Ярославский музей-заповедник. Центральное здание - архитектурный ансамбль Спасо-Преображенского монастыря. Датой основания Ярославского музея-заповедника считается 25 января (12 января по старому стилю) 1865 г. Сейчас в музейном фонде насчитывается более 350 тысяч единиц хранения.

Музей истории Ярославля. Музей располагается в двухэтажном здании бывшей усадьбы купца В. Я. Кузнецова в исторической части города. Среди постоянных экспозиций - "Десять веков истории Ярославля", "Из истории ярославской медицины" и другие.

Музей "Музыка и время". Первый частный музей в России. Он был основан в 1993 г. и располагается в Ярославле на Волжской набережной, в бывшей усадьбе купца Вахромеева. В экспозиции представлены уникальные часы и музыкальные инструменты (граммофоны, патефоны, фисгармонии). Примечательно, что все экспонаты в рабочем состоянии.

Художественный музей (живопись XVIII-XX вв.). Музей был открыт в 1919 г. Сейчас он объединяет несколько зданий и парковых зон в историческом центре города. В собрании насчитывается более 80 000 произведений, среди которых картины И.И. Шишкина, А.М. Васнецова, Н.Е. Маковского, А.И. Куинджи.

Музей зарубежного искусства. Западноевропейская живопись в экспозиции музея представлена работами голландских и фламандских художников XVII столетия, "золотого века" искусства Нидерландов. В залах, посвященных искусству Востока, представлены образцы японской гравюры "укие-э" XIX в., различные бытовые предметы, а также образцы придворного китайского костюма эпохи Цин.

Музей "История денег" (частный) находится в селе Веськово Переславского района. В музее представлены артефакты, рассказывающие об истории денег с древних времен до наших дней: монеты Древней Греции, Древнего Рима, Византии, удельных княжеств Древней Руси, монеты Золотой Орды, денежные знаки императорской России.

Музей театра драмы им. Волкова. 30 июня 2025 г. в Ярославле состоялось торжественное открытие новой постоянной музейной экспозиции, подготовленной Бахрушинским театральным музеем в театре драмы им. Ф.Г. Волкова. Федор Волков - основатель первого русского общедоступного профессионального театра в Ярославле, был одним из основоположников профессионального театра в России.

Парки и набережные

Парк "Стрелка". На месте слияния рек Волги и Которосли в Ярославле находится живописный парк "Стрелка". Здесь можно увидеть красивый ансамбль фонтанов. Вечером тут включается подсветка. А на краю мыса установлен памятник 1000-летию Ярославля - 20-тиметровая стела с бронзовым двуглавым орлом на вершине. Постамент украшен барельефами и скульптурами, посвященными знаменательным событиям из истории города. Еще одной архитектурной доминантой "Стрелки" является величественный Успенский собор. Первый каменный храм здесь начали строить в 1215 г. Но в 1937 г. собор был взорван. Храм восстановили в 2004-2010 гг. к 1000-летию города.

Волжская набережная - одно из самых живописных мест города. Вдоль набережной сохранились старинные постройки - митрополичьи палаты, Волжская башня и Благовещенская церковь. А в 1840-е гг. на набережной построили беседку, ставшую одним из символов города. Протяженность набережной 3 км.

Бутусовский парк - главный парк города, любимое место отдыха горожан. В парке есть интересный арт-объект - арка в виде Золотого кольца, так как Ярославль считается "столицей" этого туристического маршрута.

Петропавловский парк - один из старейших парков в Ярославле. Располагается парк на территории, где раньше находилась Ярославская Большая мануфактура (Полотняный двор). В 1720-х - начале 1730-х гг. местными купцами Затрапезновыми была создана крупнейшая по тем временам в России текстильно-бумажная мануфактура. Петр I лично курировал грандиозную стройку и несколько раз приезжал, чтобы проинспектировать ход работ.

При строительстве были сделаны запруды по течению Кавардаковского ручья. Вскоре при мануфактуре была построена усадьба владельцев и разбит регулярный парк. Главная достопримечательность парка - Церковь Петра и Павла. Двухэтажный храм в стиле петровского барокко с 58-метровой колокольней с высоким шпилем является уникальным памятником архитектуры. Прообразом для храма послужил Петропавловский собор в Петербурге. Примечательно, что на церковной колокольне установлены массивные часы.

Театры и культурные учреждения

Театр драмы им. Федора Волкова - старейший театр России. Театр Федора Волкова в Ярославле, основанный в 1750 г., считается первым русским общедоступным профессиональным театром. В XIX в. ярославский театр был знаменит на всю Россию как один из лучших. Современное здание было построено в 1911 г. по проекту архитектора Н.А. Спирина.

Камерный театр Воронцова. Единственный в России репертуарный частный театр с постоянной труппой. Театр был основан в 1999 г. Выступает с гастролями в Москве и Санкт-Петербурге.

Ярославская филармония. Основана в 1937 г. Здесь состоялись премьеры таких произведений, как Второй концерт для фортепьяно с оркестром и Второй концерт для скрипки с оркестром выдающегося композитора Тихона Хренникова.

Ярославский государственный цирк был открыт в 1963 г. В разные годы здесь выступали такие известные артисты, как Олег Попов, Юрий Никулин, Вальтер Запашный.

Архитектура

Советская площадь (бывшая Ильинская) - главная площадь исторического центра Ярославля, образованная вокруг церкви Ильи Пророка. С другой стороны площади находится здание областного правительства, построенное в виде трапеции в 1981 г. За ним находится Часовня Александра Невского, построенная в 1892 г.

Улица Кирова - пешеходная улица, которую называют "Ярославским Арбатом". Улица идет от Власьевской (Знаменской) башни до Советской площади. На улице сосредоточены многочисленные бары, кафе и сувенирные лавки. На пересечении улиц Кирова и Андропова находится известный отель "Бристоль", построенный в стиле модерн в начале XX в. Здесь обедали многие представители творческой богемы серебряного века - певец Федор Шаляпин, поэт Константин Бальмонт и другие. На улице несколько лет назад появился памятник Медведя с секирой - необычная трактовка символа города.

Волжская башня - одна из немногих сохранившихся башен Земляного города (из 16 башен сохранились три - Волжская, Знаменская и Угличская). Была построена из кирпича в 1658-1669 гг. на месте древней деревянной башни. Первоначально башня была с деревянным шатром, но он сгорел в 1711 г. и впоследствии не восстанавливался.

Губернаторский дом. Резиденция ярославских губернаторов была построена в 1820-е гг. по проекту архитектора П. Я. Панькова. Фасад главного дома, выходящий на набережную Волги, выдержан в строгом стиле позднего классицизма. А фасад, выходящий в парк, снабжен пандусами. Здание было построено в рекордно короткие сроки - всего за год. Интересно, что особняк посещали все российские императоры от Александра I до Николая II. В настоящее время в этом здании находится Ярославский художественный музей.

Маршруты по Ярославлю

Ярославль за один день

За один день можно осмотреть главные достопримечательности исторического центра Ярославля. Можно начать с Волжской набережной и парка "Стрелка", затем посетить Музей-заповедник (Спасо-Преображенский монастырь), а далее отправиться к Советской площади (Церковь Ильи Пророка) и прогуляться по пешеходной улице Кирова.

Прогулка по историческому центру - оптимальный маршрут для туристов с ограниченным запасом времени.

Ярославль на выходные (два дня)

Список достопримечательностей:

День 1-й: Музей-заповедник, парк Стрелка, храмы (Церковь Спаса на Городу, Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове), прогулка по Советской площади и Волжской набережной.День 2-й: Толгский монастырь, Музей "Музыка и время", Петропавловский парк, Театр Волкова.

Ярославль за три дня

После осмотра всех достопримечательностей в самом Ярославле, можно посетить загородные экскурсии.

Музей-заповедник Н. А. Некрасова в деревне Карабиха. Писатель жил здесь с 1861 до 1875 гг.Тутаев. Этот старинный город был основан в 1238 г. Город расположен на двух берегах Волги и состоит из двух частей: Борисоглебской и Романовской. Между сторонами нет моста. Летом добраться до другой стороны можно только на пароме. На Романовской стороне можно осмотреть Крестовоздвиженский собор и Казанско-Преображенскую церковь. На Борисоглебской стороне располагается самый известный в городе Воскресенский собор XVII в. Особенность этого храма - богатые росписи наружных стен.Можно посетить и такие старинные города, как Ростов Великий, Углич, Мышкин.Поездка по Волге (теплоходные прогулки).

Что попробовать в Ярославле

Ярославская кухня богата блюдами из рыбы.

Знаменитая переславская ряпушка водится только в Плещеевом озере. Эта рыба даже изображена на гербе Переславля-Залесского. Когда-то ряпушку поставляли к царскому двору и называли "царской сельдью".

Существовало в Ярославле и несколько рецептов ухи с добавлением различных пряностей и трав. В былые времена пекли и рыбные пироги с целым соленым судаком, и пирожки с начинкой из тушеных вятских огурчиков.

Из десертов можно попробовать луковый мармелад. Делают его из красного лука, который тушат с добавлением красного вина и меда, а также разнообразных пряностей.

Развлечения и отдых с детьми

Семьям с детьми будет интересно посетить следующие локации:

Детский парк в Бутусовском саду.Контактный зоопарк.Планетарий им. Терешковой.

Советы туристам

Лучшее время года для посещения - с мая по сентябрь. Зимой многие храмы закрыты для посещения, чтобы из-за холодов не пострадали древние фрески.

Как добраться:

на поезде (время в пути из Москвы - 3-4 часа);на автомобиле (расстояние между Москвой и Ярославлем около 270 км, поездка займет около 5 часов);на автобусе (время в пути из Москвы - 6 часов).

Часто задаваемые вопросы

Что обязательно посмотреть в Ярославле туристу?

Ярославский музей-заповедник на территории Спасо-Преображенского монастыря, парк "Стрелка", пешеходная улица Кирова и Церковь Ильи Пророка на Советской площади - главные достопримечательности Ярославля.

Какие музеи самые интересные?

Ярославский музей-заповедник на территории Спасо-Преображенского монастыря, Художественный музей и музей "Музыка и время" - самые интересные музеи Ярославля.

Сколько храмов в Ярославле?

В Ярославле сохранились 32 храма. Большинство были построены в XVII в.

Куда сходить с детьми?

С детьми можно сходить в Бутусовский парк, в Ярославский цирк или планетарий.

Что посмотреть в Ярославле за один день?

За один день можно осмотреть главные достопримечательности исторического центра Ярославля. Можно начать с Волжской набережной и парка "Стрелка", затем посетить Музей-заповедник (Спасо-Преображенский монастырь) и прогуляться по пешеходной улице Кирова.

Как добраться из Москвы в Ярославль?

Из Москвы до Ярославля можно добраться на поезде или на электричке (3-4 часа), на автобусе (6 часов) или на автомобиле (5 часов).

Какие окрестности Ярославля стоит посетить?

Можно посетить Тутаев, Ростов Великий, Углич, Мышкин.

Ярославль - жемчужина Золотого кольца России. Город с уникальной архитектурой, интересными музеями и живописными зелеными парками. Он идеально подходит для уикенд-туров и семейных поездок. Наверняка, каждый найдет для себя что-то интересное в этом старинном городе.