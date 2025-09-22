Итоги летнего турпотока в Карелию оказались противоречивыми

Итоги летнего туристического сезона в Карелии противоречивы – если некоторые районы показали увеличение числа отдыхающих, то в других зафиксирован спад.

© tourdom.ru

«Везде по-разному. В Петрозаводске и Прионежье наблюдается определенный провал по туристам, их было меньше примерно на 10%. А вот в Приладожье – в Сортавале и окрестностях – поток вырос примерно на такую же величину», – рассказал TourDom.ru руководитель туроператора «Константа-тревел» Евгений Куликов.

Третья точка притяжения в республике – побережье Белого моря – продемонстрировала стабильность.

На снижение показателей Петрозаводска, по мнению экспертов, повлиял прежде всего рост цен. Как минимум на 20% по сравнению с летом 2024 года выросла стоимость размещения в гостиницах, средний чек в ресторанах, услуги экскурсоводов. Транспортные услуги также подорожали, но не так сильно – сказалась высокая конкуренция между предприятиями и ИП, закупившими к сезону большое количество автобусов и минивэнов.

На отдыхе в Сортавале рост цен сказался в меньшей степени из-за большей раскрученности этого города (который называют туристической Меккой Карелии), относительной близости с огромному рынку Санкт-Петербурга, откуда регулярно в Сортавалу и ближайшие к ней достопримечательности отправляются однодневные экскурсии. Не нужно забывать и про остров Валаам, на который традиционно стекается большое количество туристов. Например, билеты на «Метеор», который несколько раз в день ходит на Валаам из Сортавалы, раскупаются еще в начале года:

«Паломническая служба Валаамского монастыря активно работает с туроператорами, все бронируется еще в феврале, марте, апреле».

Еще одна тенденция этого сезона – рост доли самостоятельных туристов. Отдыхающие едут без тура, рассчитывая сэкономить, однако отпуск может пройти не так, как изначально задумывалось.

«Человек приезжает, думает: “Я все сам сделаю”. Но по факту в шахты в горном парке Рускеала он не попал, в Кижи не успел, экскурсию выбрал не ту, которую надо, на водопаде Кивач туалет был занят, потому что в это же время туда приехало 5 огромных автобусов и так далее. Турфирма же берет все эти моменты на себя», – отметил Евгений Куликов.

При этом, по его мнению, сэкономить при самостоятельном путешествии вряд ли получится – как показывает практика, затраты примерно одинаковые.

Ранее мы написали, что туризму в Карелии мешает развиваться нехватка экскурсоводов, инструкторов-проводников и прочих узких специалистов, оказывающих услуги отдыхающим.