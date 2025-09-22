Стало известно, когда в российском регионе появятся речные трамваи

В Вологодской области первые речные трамвайчики запустят в 2026 году. Губернатор Георгий Филимонов в своем телеграм-канале отметил, что водный туризм будут развивать в Вологде и Череповце.

© РИА Новости

«На воду они будут спущены уже в сезон навигации 2026 года. Закупаем необходимую инфраструктуру – понтонные причалы и береговые зарядные станции», – уточнил Филимонов.

Контракты на поставку трех судов уже заключены. Два из них будут работать в Вологде, одно – в Череповце. Инициатива с речными трамвайчиками является частью масштабной стратегии по раскрытию туристического потенциала Вологодчины.

