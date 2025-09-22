Создан новый туристический маршрут «Большая кубанская тропа»

Протяженность нового туристического маршрута составляет 850 километров. Разработка проекта началась в 2021 году в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края совместно с Русским географическим обществом. Концепция предполагает создание единой сети благоустроенных пешеходных троп с общей стилистикой и навигацией. Маршрут соединит Таманский полуостров с Красной Поляной, проходя через территорию края и горно-лесные районы Республики Адыгея. Для прокладки пути потребовалось 20 экспедиций, а заключительный этап включал обследование участка от кордона Черноречье в Мостовском районе до Красной Поляны.

Особую значимость маршруту придает его прохождение через Кавказский государственный природный биосферный заповедник. После экспедиционных исследований специалисты внесли корректировки в проект и оформили паспорта отдельных участков.

«Большая кубанская тропа» должна стать стимулом для развития туристической инфраструктуры региона. В 2024 году стартовали обследования второго сегмента протяженностью около 400 километров, который соединит Горячий Ключ с Сочи. Проект «Большая Кубанская тропа» в Краснодарском крае включает размещение сети обустроенных турмаршрутов от Тамани до Сочи, связанных единой концепцией, стилистикой и навигацией. На всем протяжении маршрута планируется установка информационных стендов, указателей, табличек, а также обустройство смотровых площадок, лестниц, перил, туристических приютов, кемпингов и зон отдыха.

При этом «Большая Кубанская тропа» будет включать создание протяженного оборудованного туристского пешеходного маршрута в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Проект рассчитан на широкий круг путешественников, включая семьи и туристов без специальной подготовки.

Следующим этапом станет нанесение маркировки, монтаж инфраструктуры и ввод маршрута в полноценную эксплуатацию.