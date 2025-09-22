Пассажиру не понравилась еда в бизнес-зале Пулково

Пассажир, вылетающий из Пулково, выразил недовольство ассортиментом бизнес-зала в терминале внутренних рейсов. Воспользоваться его услугами могут пассажиры бизнес-класса и премиальные клиенты авиакомпаний, в частности «Аэрофлота», «России», S7, Nordwind. В зал могут попасть участники программ лояльности банков, а также все желающие, заплатив 3 тыс. руб. за 2-часовое посещение.

© tourdom.ru

«Целых три лотка гороха и столько же моркови – должно быть, для того чтобы веселее и музыкальнее лететь», – иронично заметил подписчик, обратившийся в редакцию TourDom.ru.

Помимо этого, на раздаче были сырники и блины. Однако, по словам гостя, он не обнаружил привычных свежих овощей, сэндвичей и сыра: «Летаю из Петербурга еженедельно, в прошлый раз давали полусырое рагу».

В пресс-службе Пулково редакции TourDom.ru пояснили, что в зоне вылета внутренних линий проходит плановая реконструкция бизнес-зала.

«В связи с этим может фиксироваться повышенный спрос на услуги двух работающих лаунджей. В бизнес-зале с системой “шведский стол” из-за увеличения потока пассажиров ассортимент блюд на короткий срок ограничивали. Эти случаи поставлены на контроль».

В меню бизнес-зала включено несколько видов салатов, овощных закусок и горячих блюд, в том числе халяль, а также супы и десерты, рассказали в Пулково. «Кстати, морковка на фото в отзыве пассажира сделана по технологии су-вид и приправлена прованскими травами».

В комментариях подписчики тг-канала «Крыша ТурДома» разделились во мнениях. Некоторые поддержали критику.

«Подтверждаю. Летела в прошлое воскресенье вечером. Из блюд – только картошка “беби”, капуста, кабачки и слоеные улитки с изюмом».

Другие не ждут от бизнес-залов ресторанного уровня. «У авиакомпании Emirates в Дубае тоже довольно обычная еда, без изысков», – привели пример туристы. «Не припомню, чтобы в бизнес-залах когда-либо подавали что-то выдающееся».

Жители регионов поделились опытом посещения бизнес-залов в других российских аэропортах. Так, в Мурманске «весь ассортимент умещается на одном столе, и помнится, не было даже хлеба». В международном терминале Новосибирска гостям предлагали «засохшие кексы и овсянку», а кофемашина не работала.

Некоторые винят во всем программы лояльности от банков: из-за визитов, включенных в стоимость обслуживания карт, посетителей бизнес-залов в последние годы стало слишком много. Подписчики делают вывод: задача бизнес-зала – обеспечить комфортное ожидание рейса и легкий перекус. Если голоден, то лучше поесть в кафе.

«Но пока в зале предлагают нормальную здоровую еду, он тоже полезен», – заключили туристы.

Ранее TourDom.ru писал, что суд обязал сотрудника аэропорта Внуково выплатить более полумиллиона рублей за злоупотребление доступом в бизнес-залы. В течение 5 месяцев работник 364 раза воспользовался услугой.