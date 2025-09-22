В Крыму зафиксированы отказы от забронированных туров на полуостров

Туроператоры и отельеры в Крыму фиксируют отказы от забронированных туров на полуостров на фоне вчерашних событий в Форосе. Но считают, что эта тенденция будет краткосрочной и спрос скоро восстановится.

Накануне вечером в СМИ появились сообщения, что в результате атаки БПЛА было повреждено несколько зданий на территории санатория Foros Wellness & Park. Сайт объекта размещения все утро не открывался, однако в отделе бронирования корреспондента TourDom.ru заверили, что санаторий работает в обычном режиме. Аналогичную информацию сообщают и туроператоры, сотрудничающие со здравницей:

«Вся инфраструктура объекта функционирует. Аннуляций туров в санаторий и в целом по направлению на данный момент не поступало», – уточнили в «Алеан».

А вот находящемуся по соседству отелю Luciano Wellness & SPA Foros пришлось закрыться и остановить бронирование. Вчера там состоялся торжественный банкет по поводу дня рождения бренда, и, по словам очевидцев, во время фейерверка появились дроны. Всех гостей увели в укрытие, где они провели несколько часов.

Сегодня в отеле туристам, собиравшимся купить номер, по телефону сообщили, что бронирование приостановлено до конца года, а сама территория закрыта до конца октября. По информации источника редакции, гостей расселили по другим объектам размещения. Отметим, что на сайте отеля октябрь для бронирования доступен.

Между тем туристы начали отказываться от ранее забронированных туров в Крым на фоне произошедшего. Но случаи пока единичны.

«Мы отменяем заявки без штрафов в полном объеме», – рассказали TourDom.ru в одном из отелей. «Если у клиента возникли какие-то опасения из-за вчерашнего происшествия, мы можем аннулировать бронь без удержания средств», – сообщили в санатории «Форос».

«Ожидаем, что при текущем информационном фоне в ближайшие дни число бронирований туров в Крым может снизиться, однако в течение недели спрос по направлению восстановится. Долгосрочного влияния не будет», – добавили в «Алеан».

Ранее TourDom.ru писал, что власти Крыма предупредили местных жителей и туристов о возможных продолжительных отключениях мобильного интернета в целях безопасности.