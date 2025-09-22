Туроператорам дали рекомендации относительно отмен туров в Крым

Туроператорам рекомендовали не применять штрафные санкции в отношении граждан, решивших отменить туры в Крым на фоне удара БПЛА ВСУ по Форосу.

© РИА Новости

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителей Минтуризма Крыма.

«Если аннуляции всё же будут, штрафные санкции к туристам желательно не применять», — говорится в Telegram-канале ассоциации.

Ранее в АТОР заявили, что туристы пока не отменяют туры в Крым.

В настоящее время в Крыму находятся порядка 350—400 тыс. туристов.

Вечером 21 сентября в результате атаки БПЛА ВСУ на объекты на территории санатория «Форос», а также на здание школы три человека погибли, 16 получили ранения.