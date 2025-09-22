Еще один российский аэропорт готовится возобновить работу

Воронежский аэропорт полностью готов к возобновлению работы сразу после снятия ограничений на использование воздушного пространства. Соответствующее заявление сделал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, несмотря на временную приостановку полетов, в аэропорту поддерживается рабочее состояние всей техники и аэродромной инфраструктуры. Это позволит начать полноценное функционирование в кратчайшие сроки после получения разрешения. Окончательная дата возобновления полетов будет согласована с авиакомпаниями и зависит от их готовности к выполнению рейсов.

Губернатор также отметил, что персонал и техника в настоящее время проходят подготовку к работе в осенне-зимний период. Сотрудники, задействованные для обеспечения деятельности предприятия, участвуют в специальных учениях с отработкой действий в различных ситуациях.

Напомним, что процесс возобновления работы аэропортов южного региона продолжается. Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что после открытия аэропорта Геленджика ведомство приступило к работе по восстановлению работы других воздушных гаваней. Так, 11 сентября возобновил работу аэропорт Краснодара.