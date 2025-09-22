Где россияне планируют отдохнуть в ноябре

Санкт-Петербург и Ленинградская область возглавили рейтинг туристических направлений внутри страны в ноябре.

Согласно данным сервиса «Яндекс Путешествия», Северную столицу и Ленобласть выбрали 33% туристов. При этом отмечается, что в сравнении с ценами на летний сезон, отдых в апартаментах и отелях Петербурга подешевел на 2%.

Также в списке популярных внутренних направлений оказались Москва и Московская область (17%), Карелия (8%), Краснодарский край (7%) и Псковская область (6%).

Ранее сообщалось, что несмотря на сейсмическую активность Камчатка сохранила турпоток. Также россиянам рассказали, где бюджетно отдохнуть в октябре.