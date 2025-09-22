Эксперты расскажут о главных цифровых трендах в сфере туризма

1 октября в столице состоится встреча «Туриндустрия Москвы: технологии на службе бизнеса». Мероприятие приурочено ко Всемирному дню туризма и станет ответом на запросы отрасли, которые Комитет по туризму города Москвы собирал в начале года. Встречу посвятят использованию технологий и автоматизации в туризме. Регистрация доступна на портале «Russpass. Бизнес» до 26 сентября.

© Mos.ru

«Сегодня цифровизация стала не просто трендом, а необходимостью для развития в отрасли. По данным международных исследований, большинство путешественников интересуют формы именно онлайн-регистрации, чуть менее половины ожидают персонализированный подход на основе ИИ, почти каждый пятый хочет иметь возможность расплачиваться цифровой валютой в будущем. Поэтому мы подготовили не просто встречу, а предметный разговор о лучших и необходимых технологических решениях. Тема мероприятия была выбрана в ответ на запрос отрасли, а практические советы и новые партнерства, которые приобретут участники, способны улучшить эффективность бизнеса», — отметила Лейсан Миназетдинова, руководитель дирекции по развитию туристической отрасли АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы».

Для гостей конференции приготовили не только обзор трендов, но и серию коротких лекций с экспертами по внедрению и использованию технологий, воркшоп по работе с нейросетями. Также пройдут B2B-встречи с представителями ИТ-компаний, в ходе которых можно будет узнать новое и провести деловые переговоры. Кроме того, можно будет совершить VR-прогулку по Москве в специальной зоне виртуальной реальности.

Участникам расскажут, какие цифровые решения доступны в экосистеме «Russpass. Бизнес», как искусственный интеллект упрощает бронирование, маркетинг и аналитику и как пользоваться нейросетями для работы с рутинными задачами. Представители индустрии узнают, какие процессы можно автоматизировать и как писать эффективные промты. Они отработают решение конкретных кейсов с помощью бесплатных ИИ-инструментов, которые быстро внедряются в работу.

Встреча пройдет в отеле по адресу: 4-я Магистральная улица, дом 4/11. В ней примут участие представители гостиниц, гидов и туроператоров, объектов показа, MICE-туризма. Такие мероприятия проводятся раз в квартал и призваны познакомить отрасль с основными трендами в индустрии. В марте событие было посвящено теме партнерств и коллабораций, в июле — маркетингу впечатлений.

Комитет по туризму города Москвы создает устойчивый бренд столицы как одного из главных туристических направлений России и центра компетенций в сфере туризма. Столица привлекает молодых специалистов в индустрию с помощью программы «Твой старт в туризме», помогает уже состоявшимся профессионалам повысить квалификацию на курсах «Московской школы гостеприимства». Город регулярно организовывает полезные отраслевые мероприятия — от масштабных конференций до хакатонов.