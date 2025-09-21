У туристов появилась новая точка притяжения

За неполные девять месяцев этого года в Южную Осетию приехали около 6,5 тысячи туристов, столько же было за весь прошлый год. Об этом шла, в частности, речь на прошедшем в республике первом международном экономическом форуме.

© Российская газета

Однако эта цифра может уже в ближайшей перспективе вырасти. Южной Осетии есть что показать туристу (Кельское вулканическое плато, знаменитое исчезающее озеро-призрак Эрцо, множество древних храмов и Тирский монастырь XIII века со старинными фресками) и есть чем его угостить. На форуме было подписано соглашение о развитии туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства между министерством экономического развития РЮО и Ассоциацией внутреннего и въездного туризма России. Также с российской стороной заключено соглашение о реконструкции санатория "Дзау" и создании курортно-гостиничного комплекса.

Еще одно важное направление сотрудничества - экспорт. Внешнеторговый оборот между Россией и Южной Осетией растет. Республика поставляет в РФ яблоки, виноград, алкогольные напитки, текстиль, продукцию из базальта и природного камня. И "Российский экспортный центр", по словам его гендиректора Вероники Никишиной, готов помочь с организацией и развитием удобных логистических коридоров для производителей республики.

К 2030 году ВВП республики должен увеличиться на 80, а заработная плата - почти на 60 процентов.

Кроме того, сейчас готовится новая государственная программа социально-экономического развития Южной Осетии на 2026-2030 годы. Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что в ней поставлены амбициозные задачи: к 2030 году увеличить ВВП республики на 80 процентов, а заработную плату - почти на 60 процентов.

Форум приурочили к празднованию 35-летия Южной Осетии, на которое приехал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он сообщил о социальной поддержке республики. Так, на средства из личного Резервного фонда президента РФ будут осуществлены поставки нового медоборудования и машин скорой помощи.

«Россия также готова организовать стабильные поставки качественных и доступных по цене лекарств в Южную Осетию и обеспечить контроль за их ценообразованием», — добавил Кириенко.

Речь шла и о полномасштабной диспансеризации детского и взрослого населения Южной Осетии, выезде бригад российских специалистов и обучении местных врачей. И о том, что в каждой школе Южной Осетии появится ставка советника по воспитательной работе - отдельная, с достойной заработной платой. Все утвержденные советники пройдут обучение в Международном детском центре "Артек".

По словам президента Южной Осетии Алана Гаглоева, в республике определили ключевые направления для инвестиций - это промышленность, агропромышленный комплекс, туризм и гостиничный бизнес.