В России запустили «туры для зумеров» за 20 тысяч рублей

Организаторы обещают, что молодёжь вернётся домой шёлковой. В России начали продавать туры для перевоспитания зумеров. Представителям поколения Z предлагают на неделю отправиться в деревню, чтобы познать все прелести и сложности загородной жизни.

Стоимость «Тура для зумера» составляет около 20 тысяч рублей на человека. В путёвку входит недельное проживание в подмосковной деревне Бабенки со всеми вытекающими активностями. Туристам от 14 до 25 лет обещают привить любовь к физическому труду. Зумеры будут колоть дрова, научатся пользоваться колодцем, ухаживать за огородом и заниматься другими домашними делами.

«Программа составлена так, чтобы по окончании тура ваш домашний зумер вернулся домой взрослым и самостоятельным человеком», — говорят организаторы.