Эксперт напомнил, кому положены бесплатные путевки в санатории

Ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, пенсионерам с показаниями к санаторно-курортному лечению и другим льготным категориям должны предоставляться бесплатные путевки в санатории. Об этом напомнила сенатор, председатель общероссийского общественного движения "Социал-демократический союз женщин России" Ольга Епифанова.

"Для оформления необходимо обратиться в поликлинику, пройти медицинское обследование и получить справку согласно установленной форме (070/у). После этого заявление и документы подаются в региональный отдел Социального фонда или через портал "Госуслуги", - объяснила Ольга Епифанова, ее слова приводит .

Выбор санатория осуществляется медицинской комиссией на основании состояния здоровья пациента, отметила она.

При этом оформление путевок происходит в порядке очереди, а уведомление направляется не позднее чем за 18 дней до начала санаторного лечения. Причем человеку не только предоставляется путевка, но и оплачивается проезд к месту лечения, информировала сенатор.

Кроме того, в некоторых регионах выделяются дополнительные путевки за счет местных бюджетов, расширяя число получателей помощи, добавила она.

Согласно информации на портале "Госуслуги", бесплатные путевки в санаторий при наличии медицинских показаний выдают в рамках набора социальных услуг. Право на такую путевку имеют: инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, проходившие военную службу и работавшие на военных объектах в годы Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или "Житель осажденного Севастополя", члены семей погибших инвалидов войны и участников боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды, а также жертвы катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

В ряде случаев бесплатная путевка в санаторий также положена сопровождающим.

Как сообщал канал "Объясняем.рф", если пенсионер не входит в этот федеральный перечень, он может получить путевку по региональной программе - они отличаются в зависимости от субъекта. В Москве, например, полностью оплачивают путевки неработающим и получающим ежемесячную городскую выплату ветеранам труда и ветеранам военной службы; детям войны и пострадавшим в результате терактов и членам семей погибших при терактах и другим категориям. В других регионах пенсионеры могут поехать на отдых со скидкой 50-75%.