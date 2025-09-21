В Южной Осетии намерены развивать массовый туризм

За неполные девять месяцев этого года в Южную Осетию приехали около 6,5 тысячи туристов, столько же было за весь прошлый год. Об этом корреспонденту "РГ" в кулуарах первого международного экономического форума в Цхинвале сообщил министр экономического развития республики Сармат Котаев. Конечно, более 90 процентов из них - это россияне, многие из них приезжают в Северную Осетию и решают параллельно побывать и в Южной.

Однако эта цифра может уже в ближайшей перспективе вырасти. Южной Осетии есть что показать туристу (Кельское вулканическое плато, знаменитое исчезающее озеро-призрак Эрцо, множество древних храмов и Тирский монастырь XIII века со старинными фресками), чем его накормить (пироги, сыры, каша дзыкка, хинкали, вода с высокогорных ледников и из минеральных источников, пиво и вино). На прошедшем в республике форуме много говорили о том, что туризм способен стать одной из главных отраслей республики.

Как это, например, произошло в Дагестане, где количество туристов стремительно приближается к двум миллионам в год, хотя еще несколько лет назад о такой цифре здесь могли только мечтать. Конечно, Южной Осетии пока очень далеко до такого показателя, да и вряд ли он нужен, учитывая, что в республике живет около 60 тысяч человек. Тем не менее отрасли явно есть куда расти, ведь в Цхинвале всего семь гостиниц не выше уровня трех звезд, глэмпингов в республике нет, а часть туристов по договоренности останавливается на постой у местных жителей в частных домах.

На форуме было подписано соглашение о развитии туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства между министерством экономического развития РЮО и Ассоциацией внутреннего и въездного туризма России. Также с российской стороной заключено соглашение о реконструкции санатория "Дзау" и создании курортно-гостиничного комплекса в РЮО.

"По дороге из Владикавказа в Южную Осетию развивается крупный курорт "Мамисон". До Цхинвала от него ехать часа полтора. По пути много интересных мест, куда можно заехать, - отметил министр экономического развития России Максим Решетников. - Туристы тратят деньги, вокруг формируется бизнес. Мне кажется, это важная задача для республики".

Занимается развитием "Мамисона" госкорпорация "Кавказ.РФ". Она способна помочь и Южной Осетии.

"Мы сейчас выйдем в правительство с предложением наделить дополнительными полномочиями эту государственную компанию", - добавил Решетников.

"В республику проще всего добраться из Владикавказа. Туристические компании имеют возможности разрабатывать новые маршруты комбинированных туров, включающих посещение Южной и Северной Осетии. Это позволит лучше понять традиции Осетии, сделать более интересные и разнообразные программы. Любителям старины республика предлагает посещение старинных храмов и монастырей, средневековых крепостей и башен, музеев и природных достопримечательностей", - сообщила "РГ" доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Она пояснила, что для популяризации отдыха в Южной Осетии необходимо упростить доступ к бронированию жилья туристам, что существенно увеличит долю неорганизованного туризма в регионе, разработать недорогие массовые регулярно действующие маршруты из Владикавказа с тематическими турами, что позволит оперативно встроить такой тур в расписание неорганизованных групп, организовать возможность отдыха в кемпингах, проводить тематические фестивали, направленные на популяризацию местной культуры и быта и активизацию развлекательного туризма.