Турэксперт назвал лучшие места для осенних фотосессий в Подмосковье

Сложно придумать более фотогеничное время, чем золотая осень. Парки, усадьбы, экомаршруты особенно красивы в этот сезон. Турэксперт Екатерина Васильева рассказывает о лучших местах для осенней фотосессии.

Усадьба Абрамцево

Усадьба Абрамцево была местом силы для литераторов и художников. С 1843 года имение принадлежало писателю Сергею Аксакову, и у него в гостях бывали Иван Тургенев, Федор Тютчев, Николай Гоголь. Последний и вовсе имел особые сентиментальные чувства к этому дому и летом 1849-го года зачитывал здесь главы второго тома "Мертвых душ", а сам Аксаков написал тут "Аленький цветочек". В 1870 году имение перешло к меценату Савве Мамонтову, к которому наведывались известные живописцы, содружество которых вошло в историю искусства как Абрамцевский художественный кружок. Именно здесь Валентин Серов написал знаменитую "Девочку с персиками", более того, на полотне Виктора Васнецова "Аленушка" изображен тот местный пруд.

Эта усадьба и сегодня остается атмосферной и очень живописной: здесь сохранился главный дом, церковь Спаса Нерукотворного, Поленовская дача, где ставили домашние спектакли, Абрамцевский дуб, которому более 250 лет, скамейка Врубеля, установленная на одной из лучших видовых точек, и все это в окружении природы и тишины.

Как добраться и сколько стоит: на электричке чуть больше часа в пути и от 268 рублей за билет в одну сторону; комплексный входной билет – 500 рублей для взрослых и 300 рублей для детей от 7 до 17 лет.

Плес

Однажды летом 1888 года трое художников из Москвы сняли комнаты в мезонине в доме плесского купца Андрея Солодовникова, и с тех пор имя города Плес неразрывно связано с именем Исаака Левитана. Знаменитый живописец иногда жил здесь, приезжал сюда за вдохновением. Так появились его лучшие работы: "После дождя", "Вечер. Золотой Плес", "Тихая обитель" и другие. Художника легко понять: утренние туманы над Волгой, мощеные улицы, деревянные дома с резными наличниками, купеческие особняки и виды с Соборной горы кого угодно вдохновят на шедевр.

Как добраться и сколько стоит: на "Ласточке" до Иванова (чуть больше 3,5 часа в пути и от 1 128 рублей за билет в одну сторону), оттуда на автобусе до Плеса – еще 1,5–2 часа в пути и от 360 рублей за билет в одну сторону. Можно на прямом автобусе прямо до Плеса – ходит раз в день утром, 6 часов 45 минут в пути и от 2 226 рублей за билет в одну сторону. Билет в Мемориальный дом-музей Исаака Левитана (тот самый, где он жил с друзьями) – 250 рублей для взрослых и 150 рублей для школьников и студентов.

Зарайск

Главная местная достопримечательность – Зарайский кремль XVI века. Это самый маленький кремль в России и единственный в Подмосковье, полностью сохранившийся. Место очень атмосферное и живописное для прогулок в осеннюю погоду. Кроме этого неподалеку есть и еще одно примечательное место – Музей-усадьба Достоевского "Даровое". В 1831 году ее приобрели родители писателя, и с 1832 по 1836 год маленький Федор Михайлович проводил здесь лето вместе с братьями и сестрами.

Как добраться и сколько стоит: дорога на автобусе займет 1,5 часа, билеты – от 655 рублей в одну сторону; билет в Зарайский кремль – 350 рублей, в усадьбу "Даровое" с посещением флигеля – 250 рублей, только на территорию – 100 рублей.

Озеро Сенеж

Озеро Сенеж находится близ Солнечногорска. Вдоль берега есть пешеходные и велосипедные дорожки, кафе и лодочные станции, чтобы романтично любоваться видами с воды. Есть базы отдыха, а также "Дом отдыха и творчества художников", который был открыт здесь сразу после войны в июне 1945 года. Тут работали мастерские для художников и проводились семинары. Дом до сих пор открыт, там можно остановиться на ночь или арендовать мастерскую для работы.

Как добраться: на "Ласточке" до Солнечногорска – от 40 минут в пути и от 268 рублей за билет в одну сторону (по карте "Тройка" – от 162 рублей).

Сергиев Посад

Маленький и старинный Сергиев Посад со своими церквями и видами со смотровой на Блинной горе живописен сам по себе, но не менее интересна и природа вокруг него. Неподалеку от города в поселке Пересвет проложен экологический маршрут "Тропа белой ласки". Он проходит по лесу у берегов реки Куньи. Длина тропы – около 3,5 километра, и здесь действительно можно встретить ласок. Маршрут круглогодичный, так что при должном везении можно наблюдать, как звери меняют летний бурый окрас на белоснежный зимний.

Как добраться и сколько стоит: на электричке или автобусе до Сергиева Посада – 1–1,5 часа в пути и от 304 рублей за билет в одну сторону, до Пересвета и оттуда – еще 40 минут на автобусе № 23.