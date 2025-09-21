В МЧС рассказали, что может привести к несчастному случаю в горах

Недостаточная физическая и техническая подготовленность, недостаточный опыт туристов и неправильный подбор группы могут стать причинам несчастных случаев во время восхождения на вершины гор. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"К несчастным случаям могут привести недостаточная физическая и техническая подготовленность, несоответствие избранного маршрута силам и опыту туристов, неправильный подбор группы, отсутствие схоженности", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в группе важен опыт и авторитет ее руководителя, дисциплина и четкое распределение обязанностей.

"Недостаточное знание маршрута и необоснованные его изменения могут иметь негативные последствия", - подчеркнули в ведомстве.

Там также добавил, что нельзя пренебрегать страховкой или неправильно ее применять, а также переоценивать собственные силы и возможности, и напротив - недооценивать трудности маршрута.

В ведомстве уточнили, что всего за 8 месяцев 2025 года в России были зарегистрированы 20 519 туристских групп, что на 1,6 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2024 года.